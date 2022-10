La construcció de paraallaus en els accessos per França es licitarà el 2023

El cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut aquest dijous una delegació encapçalada pel prefecte de la regió d’Occitània, Étienne Guyot, i per Fabrice de Comarmond, conseller regional i representant de la presidenta de la regió d’Occitània / Pirineus-Mediterrània, Carole Delga, amb motiu del 6è Diàleg transfronterer Andorra-Occitània, a Encamp.

Aquesta jornada de treball, que se celebra anualment des del 2017 alternadament, un any a Andorra i un any a França, serveix per a reafirmar les bones relacions entre ambdós territoris i reforçar la cooperació transfronterera en diversos aspectes com la cooperació policial i duanera –el prefecte ha agraït l’increment de les taxes del tabac anunciat aquesta setmana per a lluitar contra el tràfic il·lícit–, la gestió de l’aigua i els acords sobre la viabilitat de les carreteres nacionals franceses 20, 320, 22 i 116.

Així mateix, s’aprofita aquesta trobada anual per a fer el seguiment dels diferents grups de treball que s’han anat constituint en les darreres edicions i que tracten sobre temàtiques com l’agricultura i l’alimentació, l’economia turística i circular, la cooperació sanitària, l’ensenyament superior i l’acció i el patrimoni cultural.

Durant el diàleg s’ha anunciat la posada en marxa l’any 2023 de la licitació per a la construcció de galeries paraallaus. Cal recordar que el Govern d’Andorra i França tenen signats dos acords intergovernamentals per a la millora de les carreteres que donen accés al Principat. Aquests dos acords representen una inversió provisional total de 39 milions d’euros.

Així, el primer, relatiu a les carreteres RN20 i RN22, es va signar l’any 2017, amb un pressupost global de 21 milions d’euros finançats a parts iguals pels dos Estats. El segon, signat enguany, preveu un pressupost total de 18 milions d’euros, dels quals Andorra n’aportarà 6, i que el Consell General, hauria de ratificar en la sessió d’aquest mateix dijous.

El cap de govern del Principat d’Andorra i el prefecte de la regió d’Occitània han recordat que les licitacions seran obertes també a la participació d’empreses andorranes.

Reunions bilaterals de treball sectorials

Aquesta sisena edició del Diàleg ha donat lloc també a diverses reunions bilaterals de treball sobre salut i cultura. En la trobada per a tractar aspectes sanitaris, encapçalada pel ministre de Salut, Albert Font, i el director general de l’Agència Regional de Salut d’Occitània (ARS), Didier Jaffre, s’ha acordat crear grups de treball conjunts en els àmbits de les urgències i transport sanitari, traumatologia i salut mental en els joves.

Ambdós territoris negocien actualment un conveni marc en matèria sanitària que doni seguretat jurídica a la col·laboració ja existent entre Andorra i Occitània que estarà enllestit en els propers mesos. De la mateixa manera, França s’ha compromès a facilitar l’exportació a Andorra dels medicaments malgrat que tinguin problemes de subministrament.

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i Michel Roussel, el director general de la Direcció Regional d’Acció Cultural (DRAC), han acordat treballat en l’organització d’una visita tècnica a Andorra durant el primer trimestre de l’any vinent que permetrà establir contactes entre operadors culturals amb la voluntat de potenciar noves col·laboracions artístiques i literàries. Els representants andorrans han estat convidats a una trobada per a promoure les bones pràctiques en matèria de gestió del patrimoni mundial de la UNESCO.

Finalment, el cap de Govern i el prefecte també han acordat crear un nou grup de treball sobre acció econòmica.