Les cinc cures que la pell necessita a la tardor

Una dona que té cura de la seva pell (Trucco)

Temperatures més baixes, vent, caiguda de la humitat, pluges… són algunes de les condicions que ens porta la tardor i que afecten la salut de la nostra pell. Enguany, la tardor ha fet un aterratge precoç i ja des de principis de setembre ens ha obligat a treure el paraigua i a omplir-nos de ganes d’estrena. Per a que el teu cutis estigui sa no cal un milió de coses: només cinc cures que la pell necessita a la tardor.

Cinc cures que la pell necessita en aquesta estació:

Neteja suau

És el primer pas i el fonament de qualsevol rutina facial. Alliberar la brutícia de la pell és la condició sine qua non per a assegurar que llueixi radiant i sana. Per a no eliminar els olis naturals del cutis, són molt recomanables els netejadors suaus i evitar els sabons agressius i productes amb alcohol, ja que així podrien disparar la sequedat i causar irritació.

No t’oblidis de rentar-te la cara dues vegades al dia, al matí i a la nit, encara que no t’hagis maquillat. Cal tenir en compte que amb el pas de les hores es van acumulant les restes de brutícia, d’agents externs i de suor, tapant els porus i afavorint l’aparició de barbs i d’imperfeccions.

Hidratació profunda

L’aire més fred i sec pot posar en escac la hidratació del nostre cutis i facilitar la sequedat cutània. Per a restaurar la barrera cutània i retenir la humitat és imprescindible tenir a mà cosmètics hidratants, claus en la nostra cura diària.

Exfoliació moderada

Exfolia una o dues vegades el cutis per a alliberar la pell de les cèl·lules mortes que s’acumulen i totes les imperfeccions. És un pas imprescindible per a aconseguir que la pell estigui radiant i sana i garantir que els tractaments penetrin en profunditat. És important, això sí, que ho facis amb productes de qualitat i que no siguin excessivament agressius per al cutis.

Protecció solar

Durant els mesos d’estiu no ens hem cansat de repetir la importància de protegir la nostra pell de la radiació solar amb fotoprotectors, una cura que no s’ha quedat a l’estiu. És fonamental que continuem creant un escut entre la nostra pell i els raigs solars, així evitarem les cremades tòpiques i l’envelliment prematur de la pell que va associada a la degeneració de la pell per l’oxidació solar. Pensa que és clau protegir la pell també per a evitar l’aparició de taques fosques.





Cures específiques: en llavis i mans

Hi ha àrees que pateixen sequedat de forma més fàcil i requereixen major atenció en la seva cura.

Els llavis

Parlem, en primer lloc, de la zona dels llavis, la pell dels quals és especialment sensible per diverses raons. Primer, perquè és molt més prima i fina que en altres parts del cos i, per tant, té menys capes, només de tres a cinc capes (el que fa que sigui més vulnerable als danys externs i a la pèrdua d’hidratació). A més, la pell de les mans està especialment exposada als agents externs i no conté glàndules sebàcies (responsables de generar els olis naturals que mantenen la pell hidratada). Per aquestes tres raons, és indispensable tenir molt prop de nosaltres un labial que aporti la hidratació i nutrició en qualsevol moment, perquè puguem esbossar un somriure sense problemes.





Les mans

La falta de glàndules sebàcies i l’exposició constant a agents externs són dos factors que disparen la vulnerabilitat també de les mans. Actuen com a barreres per al treball i en contacte amb el món exterior i és important mantenir la pell sana i sense lesions, per a evitar l’entrada de bacteris, virus i productes irritants. Però no sols això: durant la pandèmia prenem consciència de la importància de rentar-nos les mans per a evitar la transmissió de malalties. La rentada constant pot provocar irritació i descamació en la pell, la qual cosa fa imprescindible usar cremes hidratants reparadores per a restaurar la barrera.





Per bellezactiva.com