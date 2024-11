La DANA mata desenes de persones, la gestió de l’emergència en mata centenars

Francesc Mauri

En pocs mesos farà 40 anys que vaig començar aquesta professió i mai havia parlat o escrit línies dedicades a la gestió de l’emergència just després de l’episodi meteorològic. Primer i sempre, prenien protagonisme les dades meteo. I encara més si hi havia morts sobre el terreny. Aquest cop la indignació em rebenta per dins. En aquestes dècades de feina en fer prediccions, m’he menjat molts gripaus d’errors (per sort més encerts que errors perquè si no seria inaguantable) però, el que ha passat és CRIMINAL en la gestió de l’emergència.

Els companys de l’Agència Estatal de Meteorologia AEMET, llancen una alerta vermella abans de les 8 del matí de dimarts. En alguns pluviòmetres de les zones interiors i elevades de València se superen durant el matí els 100 i, localment els 200 mm. A València ciutat 4 gotes. Avança el migdia i les primeres hores de la tarda i ja tenim més registres superant els 200 mm. Universitat de València i pocs centres de treball han decidit tancar i enviar la gent a casa.

Però, a les 17 h i pocs minuts arriba al sistema d’alerta hidrològica SAIH de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (consultable des de qualsevol mòbil a temps real) la dada i també la imatge de la crescuda imponent de la Rambla del Poio entre Xest i Torrent, entre 17 h i 17.10 h. Es passa de 0 a 100 m3/2. Això és una bestiesa. Ara bé, entre 17.10 h i les 17.30 h se salta a 1.000 m3/s. (3 vegades el riu Ebre a Tortosa) i a les 18.30 h a 2.000 m3/s (6 vegades l’Ebre a Tortosa). Literalment un Tsunami d’aigua.

AIXÒ NO ERA UNA PREVISIÓ, AIXÒ ERA UN MONITORATGE EN TEMPS REAL DE QUÈ ESTAVA PASSANT!!!

Per què la sala de control d’emergències del govern valencià, CECOPI, no reacciona? Què va passar en aquella sala? Estaven controlant el SAIH del Xúquer? Hi havia un tècnic? Estava capacitat? Sabia que la Rambla del Poio igual que el Magre s’ensenyen a primer d’enginyeria hidràulica i en ordenació del territori a la carrera de geografia doncs “ja ha passat d’altres cops”? Qui més hi havia a la sala? Amb qui es comunicaven? Qui manava? Algú va alertar del que passava amb MONITORATGE A TEMPS REAL i qui havia de prendre decisions no les va prendre? Això, lògicament ha d’estar gravat en imatge i so.

Aquest és moll de l’os de la tragèdia. Evitar morts per una DANA o gota freda de les 3 més fortes del darrer segle per pluviometria i distribució territorial de les pluges (1957, 1987, 2024) no és possible tot i un avís meteo taronja un dia abans i vermell 6/12 hores abans. Ara bé, quan baixa una onada (coneguda de fa dècades en les gotes fredes valencianes) i els mesuradors a TEMPS REAL diuen que és estratosfèrica, has de paralitzar els desplaçaments i tancar botigues, centres comercials i centres de treball AIGÜES AVALL. Arribat aquest punt canvio el títol de l’article que havia fet al principi:

LA DANA MATA DESENES DE PERSONES. LA GESTIÓ DE L’EMERGÈNCIA N’ASSASSINA CENTENARS.