Les cadires Panton, una mica d’història i idees per a casa

Cada vegada les veiem en més llocs com bars, oficines i fins i tot en cases. Les cadires Panton són fàcils de reconèixer per la simplicitat de les seves línies i els seus originals colors. Encaixen de manera perfecta en una decoració moderna, art déco o retro, ja que són un disseny de l’any 1967.

En l’actualitat els models originals de Panton els continua comercialitzant la companyia Vitra, la mateixa que va iniciar el procés de producció massiva d’aquestes, tot i que hi ha fabricants d’imitacions i models similars a tot arreu del món. Tal com el nom indica, el creador d’aquest modern i sòlid moble va ser Verner Panton, un dissenyador industrial danès reconegut mundialment per les seves aportacions al disseny de mobles moderns i originals.

Panton també va ser reconegut per barrejar les parets amb els sostres, o els llums amb els mobles. La idea no divisòria es fa present en tota l’obra del dissenyador. El mateix passa amb les cadires, en la qual no poden distingir-se on comencen els peus o el respatller.

L’empresa Vitra, dissenya la cadira que ho farà popularment conegut a la fi dels 60: la clàssica cadira Panton, feta amb una sola peça d’injecció de plàstic. El disseny simple i orgànic ha fet d’aquest model un objecte de desig per a tots els amants del disseny.

Tot i que pel seu origen la cadira encaixa perfectament amb taules de l’època, actualment poden acompanyar a qualsevol tipus de taula, tan rústica de fusta, com una taula metàl·lica d’aspecte lleuger i industrial. Totes combinen molt bé amb aquest espectacular disseny.

Si vols una mica de color en la teva llar, anima’t a usar els dissenys de colors vibrants, que a més aportaran un toc retro a qualsevol ambient. Si desitges una mica d’elegància les cadires negres o blanques són les alternatives més indicades. Les blanques resulten especials per a combinar amb qualsevol mena de moble, especialment taules de fusta. Posa la quantitat necessària de cadires, sense sobrecarregar i pensa que no només en el menjador pots usar una Panton, també en un escriptori o a la cuina.

