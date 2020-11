Començar una nova vida

Amb la tornada a la rutina, moltes persones es proposen començar un estil de vida més saludable i actiu. Si aquest és el teu cas, aquests consells podran ajudar-te a adquirir un nou hàbit més fàcilment.

1. Analitza què vols

Quan fem un canvi en la nostra vida és perquè no ens agrada la situació actual. És això el que has d’analitzar. Sigui aprimar, aixecar més pes o acabar una carrera, esbrina què vols canviar i com fer-ho.

2. Fes-te amb un quadern

Un cop clar l’objectiu, registra els canvis per veure si funcionen. És a dir, apunta els entrenaments, com et trobes després i el que menges, a poder ser amb dades de quantitats i calories. Aconseguiràs més eficàcia en el teu equilibri calòric i entrenaments.

3. Cerca un professional

No segueixis un entrenament o dieta perquè és moda o copiant a uns altres. Cada persona és diferent, i el que li funciona a un, potser no és adequat per a tu. Un professional farà la teva rutina més eficaç i aconseguiràs resultats en menys temps.

4. Dos millor que un

Entrenar en companyia és, per a molts, millor que fer-ho en solitari, ja que el teu recorregut serà més amè i costarà menys arribar a la meta. Això no significa que sempre hàgiu d’entrenar junts. Compareu les vostres sessions i sensacions.

5. Remunta

Com qualsevol rutina, no és fàcil. Comparteix les teves experiències i sentiments amb gent en la mateixa situació i continua endavant.