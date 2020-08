Les activitats esportives de la Festa Major de la Seu d’Urgell es podran gaudir amb seguretat

El programa esportiu de la Festa Major ‘Atípica’ de la Seu d’Urgell es concentra en 7 activitats esportives que es podran celebrar amb totes les mesures de seguretat que recomana el PROCICAT per evitar la propagació de la Covid-19.

Precisament per tal de poder complir amb aquestes recomanacions de les autoritats sanitàries, el Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha hagut de reduir en prop d’un 60% la programació esportiva de la festa major d’enguany com els tornejos de bàsquet 3c3 i futbol-7, la cursa de roll-ski, la masterclass de zumba o la festa aquàtica, entre d’altres. Al respecte, el regidor de Festes i d’Esports de l’Ajuntament urgellenc, Carlos Guàrdia, explica que “malgrat l’eliminació d’algunes activitats ‘clàssiques’ del cartell de la Festa Major, l’esport hi serà present, ja que com diu el nostre lema, som ciutat d’esport. En aquest sentit, s’ha treballat per oferir diferents possibilitats esportives durant els dies de la Festa”.

Les activitats

Així, els urgellencs i urgellenques podran gaudir de divendres 28 a dilluns 31 d’agost de 7 activitats esportives.

La primera que se celebrarà serà la cursa d’orientació que enguany es farà el divendres 28, i s’iniciarà a les nou del vespre des de Sant Domènec.

Dissabte 29 d’agost tindran lloc els tornejos de tennis i de pàdel que es disputaran a les respectives pistes municipals d’ambdós esports de raqueta de la zona esportiva de la Seu d’Urgell. Tots dos tornejos s’iniciaran a les nou del matí i hi podran participar majors de 14 anys. A més a més de la inscripció prèvia, caldrà dipositar una fiança de 20 euros al Servei d’Esports (Palau d’Esports, de dilluns a divendres de 9 a 15 hores, fins els 28 d’agost). Les places són limitades.

El programa esportiu de dissabte de festa major el clourà el concurs de Festa Major de Petanca que s’iniciarà a les sis de la tarda, a les pistes municipals de petanca.

Diumenge 30 d’agost se celebrarà el tradicional campionat d’escacs, enguany, però de manera online, a partir de les deu del matí, des del passeig Joan Brudieu.

Dilluns 31 d’agost, darrer dia de la Festa Major ‘Atípica’, tindran lloc dues propostes més que tancaran la programació esportiva: la pedalada popular, adreçada a totes les edats, que s’iniciarà a les deu del matí, amb sortida i final a la plaça Catalunya; i la cursa de 10 quilòmetres que arrencarà a les set de la tarda des del Parc Segre de la Seu d’Urgell.

Inscripcions

Per participar en totes aquestes activitats esportives cal fer reserva prèvia tot inscrivint-se a: www.ja.cat/ciutatdesport

Val a dir però que per participar al torneig d’escacs online, les inscripcions s’han de fer a: www.lichess.org/tournament/VMQWylgr