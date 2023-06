Les activitats d’estiu engresquen 900 infants a la Seu

Infants gaudint del casal de lleure d’estiu a la Seu (Aj. la Seu)

Prop de 900 infants i adolescents prendran part en alguna de les propostes que ofereix l’Àrea de Joventut i Infància i el Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell des del 26 de juny i l’1 de setembre.

Aquest dilluns, un total de 98 infants i adolescents han iniciat les activitats de lleure i esportives organitzades un estiu més per l’Àrea de Joventut i Infància i el Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, respectivament.

Concretament, 51 nens i nenes s’han incorporat a les activitats que ofereix el casal municipal de lleure que té lloc a les instal·lacions de l’Escola Pau Claris de la Seu d’Urgell, mentre que la proposta esportiva ‘A l’Estiu, Viu l’Esport a la Seu!’ ha arrencat amb 47 infants.





Casal municipal d’Estiu

El Casal municipal d’estiu ofereix 9 torns setmanals que s’han iniciat avui i que s’allargarà fins el 25 d’agost. Aquest estiu, el casal té coma eix d’animació descobrir els llocs més remots de la ciutat per a ajudar a Sunifred a completar el mapa de les parts més essencials del municipi per a tenir-ho tot a punt per a la Festa Major.

La regidora de Joventut i Infància de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, explica que “un estiu més ens llancem al lleure de la mà dels monitors i monitores del Casal municipal d’Estiu. De ben segur, aquest, serà un estiu ple d’aprenentatge, experiències, amistat, valors i jocs”.

Nens i nenes podran gaudir, a més a més, d’activitats com: piragües, piscina, excursions, acampades, jocs de cooperació, jocs d’aigua, teatre, caminades, activitats de descoberta de l’entorn, visites a diferents edificis del municipi com l’ajuntament, la catedral, l’Espai Ermengol, jocs de taula, Escaperooms, escalada, tallers de grafits, tallers sobre tradicions del municipi i una visita dels gegants de la ciutat. També podran compartir moments amb entitats com la Tartera, el Refugi, Aubèrria, Meteopirineus, Taller Claror i el Picot, entre d’altres.





‘A l’Estiu, Viu l’Esport a la Seu!

Per la seva part, el Servei Municipal d’Esports organitza ‘A l’Estiu, Viu l’Esport’ amb dues propostes perquè infants i adolescents gaudeixin de l’estiu fent tot tipus d’esport: ‘A l’Estiu, Aventura’ i ‘A l’Estiu, Tot Esport’.

Al respecte, la regidora d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Bàrbara Romeu, manifesta que “la proposta ‘A l’Estiu, Viu l’Esport a la Seu! ofereix activitats esportives menys habituals, tant en instal·lacions esportives com en el medi natural, per tal que la canalla segueixi practicant l’esport a l’estiu i gaudeixi de noves experiències. Volem agrair a totes les famílies la confiança que dipositen en l’equip del Servei Municipal d’Esports i que es tradueix en un elevat nombre d’inscripcions”.

‘A l’Estiu, Aventura’ que té lloc del 26 de juny al 28 de juliol, de dilluns a divendres, de 9:30 a 14 hores, en torns setmanals durant aquesta darrera setmana de juny i tot el mes de juliol, amb activitats esportives en el medi natural que inclou escalada, tir amb arc, trekking aquàtic, btt, snorkel, slackline i senderisme, entre d’altres. L’activitat inclou també la piscina municipal.

‘A l’Estiu, Tot Esport’ que tindrà lloc en torns setmanals de dilluns a divendres, de 9:30 a 14 hores, del 31 de juliol a l’ 1 de setembre, oferirà activitats esportives diverses que inclou esports convencionals, esports de raqueta i implementació, esports alternatius, gimcanes, activitats aquàtiques, jocs de coneixença o jocs d’estratègia, entre d’altres. L’activitat inclou també la piscina municipal.

Val a dir que encara queden places lliures tant pel casal de lleure d’estiu com per ‘A l’Estiu, Aventura’ i ‘A l’Estiu, Tot l’Esport’. Ambdues propostes ofereixen el servei d’acollida a partir de les 8 hores i menjador de 14 a 15 hores.