S’obren les inscripcions per al Campus Ràmio

Panoràmica aèria de Ràmio (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany obre aquest dimarts, 27 de juny, les inscripcions per a assistir al Campus Ràmio que tindrà lloc de juliol a setembre, amb torns d’una setmana, en aquesta zona de la Vall del Madriu. S’han previst campaments per a infants de 8 a 11 anys i també per a joves d’entre 12 i 16 anys.

L’activitat té per objectiu oferir als seus participants una experiència enriquidora que els servirà per a conèixer, entre d’altres, el medi natural que envolta Ràmio i el patrimoni cultural de la Vall del Madriu.

Cada torn podrà acollir 10 persones que estaran acompanyades de personal experimentat en campaments, entre ells, guies de muntanya i monitors de lleure. Aquests seran els responsables de fer descobrir als assistents la Vall del Madriu – Perafita – Claror (declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO) i la flora i fauna de la zona.

Alhora, el campus servirà perquè infants i joves coneguin els diferents oficis que es van desenvolupar a la vall, com ara la siderúrgia. També obtindran nocions sobre cartografia, orientació i supervivència i realitzaran tallers eco-responsables. Tot això envoltats d’un marc incomparable en què aprendran a treballar en equip i conviure amb els companys.

El preu del Campus Ràmio és de 144 euros i inclou els àpats (a excepció de l’esmorzar i dinar del primer dia) i les pernoctacions, a més de les activitats. Les inscripcions es poden fer a partir d’aquest dimarts a través de la web www.e-e.ad.