Les activitats culturals de la Seu d’Urgell només s’oferiran online mentre que d’altres queden ajornades

Davant l’evolució epidemiològica de la Covid-19 tant a la Seu d’Urgell com a Catalunya, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell suspèn les activitats culturals presencials, mentre que algunes altres queden ajornades per a més endavant, d’altres es podran seguir de forma telemàtica.

Així doncs, avui dimecres 14 d’octubre la conferència ‘Les arrels urgellenques de l’escriptora Palmira Jaquetti’, a càrrec d’Akior Santos que havia de tenir lloc a les vuit del vespre a la sala Sant Domènec només es podrà seguir online a l’enllaç: https://youtu.be/oELqJed3TFk. Recordem que aquesta conferència s’inclou dins del cicle Parlem d’Història-Desenterrant el Passat que enguany es retransmetran en streaming. D’aquesta manera es podran celebrar totes les properes conferències i el públic les podrà seguir online, gràcies a la col·laboració de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.



Espectacle d’Edu Mutante

L’espectacle ‘Imitólogo’ amb Edu Mutante que s’havia de representar aquest divendres 16 d’octubre queda ajornat i es reprogramarà més endavant quan la situació sanitària ho permeti. Aquest espectacle s’inclou dins la programació d’oci alternatiu INSOMNI Tardor que organitza l’Oficina Jove de l’Alt Urgell. La resta d’activitats previstes en aquest programa cultural i de lleure se celebraran quan l’evolució epidemiològica ho permeti.

Teletreball i cita prèvia

D’altra banda, el personal dels diferents serveis municipals de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell manté tota l’activitat municipal combinant el treball presencial amb el teletreball.

L’Ajuntament urgellenc segueix aplicant les mesures de prevenció de la Covid-19, per això l’atenció presencial es fa a través de cita prèvia. Recordar, però, que tant els ciutadans com empreses i associacions cal que prioritzin els mitjans telemàtics i/o telefònics per a realitzar les tramitacions amb l’Ajuntament. Aquells casos que no es puguin solucionar per aquests mitjans, podran demanar cita prèvia per rebre atenció presencial.

Per demanar cita prèvia cal anar a l’enllaç: https://www.laseu.cat/tramits-i-serveis/tramits-i-serveis. També es pot demanar trucant al 973 350 010.