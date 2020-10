Les jornades ‘Arrela’t Alt Pirineu i Aran’, tindran lloc aquest dissabte en format telemàtic

Aquest dissabte, 17 d’octubre, tindran lloc les jornades “Arrela’t Alt Pirineu i Aran” destinades a persones emprenedores pirinenques que volen tirar endavant iniciatives amb un retorn social al territori. Aquesta sessió esta dividida en dues parts: una primera on s’explicarà com impulsar una campanya de micro-mecenatge i una segona part on els assistents participaran en un taller on dissenyaran la seva campanya.

Per poder participar en aquesta segona part de la sessió cal tenir un projecte definit, un vídeo de presentació de màxim 1 minut i preparar 3 imatges que acompanyin el vídeo per ajudar a explicar el projecte. Per últim, caldrà enviar aquest vídeo i les 3 imatges a través de wetransfer i fer-ho constar a l’enllaç d’inscripció. La data límit per inscriure’s a les jornades Arrela’t a l’Alt Pirineu i Aran és demà, dia 15 d’octubre, a través d’aquest enllaç.

La jornada s’emmarca en el matchfunding Arrela’t de l’Alt Pirineu i Aran, una convocatòria pilot de finançament col·lectiu de projectes amb retorn social al territori. En aquesta campanya de micro-mecenatge les administracions complementaran amb un fons públic de 24.000 € les aportacions que realitzin la ciutadania a través de la plataforma de micro-mecenatge Goteo.org. Aquesta és una eina digital de finançament col·lectiu per al desenvolupament de projectes amb finalitats socials, culturals, educatives o altres. Es preveu repartir 48.000€ o més en un màxim de 6 projectes que s’escolliran, per part d’un jurat independent, en funció de les bases previstes.

Aquesta primera convocatòria conjunta de les sis comarques de l’Alt Pirineu i Aran s’iniciarà el proper 19 d’octubre i s’hi podran presentar fins al 13 de desembre, amb un màxim de 2 projectes, qualsevol professional autònom, associació, cooperativa, micro-empresa que tingui la seu social o domicili a l’Alt Pirineu i Aran i que compleixi les característiques de micro-empresa. Les bases per poder presentar-se al matchfunding estaran disponibles en breus i es podran consultar a la pàgina web arrelat.fempirineu.cat.

Durant les setmanes anteriors s’han realitzat els sis networkings comarcals on hi ha assistit els i les joves que tenien un projecte pensat. En aquestes sessions se’ls hi va donar eines sobre com explicar el projecte, crear xarxa amb altres emprenedors de la comarca i realitzar un taller sobre com realitzar un vídeo-peech.

Aquesta iniciativa la promouen els Consells Comarcals de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Conselh Generau d’Aran, les Oficines Joves, els serveis de promoció econòmica i treball d’aquestes comarques, l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran i el projecte Odisseu, amb el suport de la Diputació de Lleida, Diputació de Girona, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), la DG de Joventut, el Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya i el Consorci Leader Pirineu Occidental amb col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.