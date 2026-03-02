L’equip Vinyes Dabad protagonista al Jarama en l’inici de la Toyota GR Cup Spain

La temporada de competicions en circuit va donar el tret de sortida aquest cap de setmana al traçat madrileny del Jarama. Amb el suport de Toyota Motors Andorra i Andbank, en aquesta prova inaugural de la Toyota GR Cup Spain, a més de la participació de Joan Vinyes R. també hi va prendre la sortida Joan Vinyes D., sens dubte el gran protagonista del míting madrileny. El format de la competició de la Toyota GR Cup Spain és de dos dies de competició completament independents, amb sessió d’entrenaments cronometrats i cursa puntuable en cadascuna de les jornades.
Jornada 1. Dissabte 28 de febrer
Joan Vinyes D. pole i segon lloc a la cursa
Joan Vinyes R. novè als entrenaments i a la cursa
La primera jornada va començar de la millor manera possible per a l’equip andorrà. Joan Vinyes D. va ser el més ràpid en la sessió d’entrenaments cronometrats i es va adjudicar la pole per a la carrera. El resultat va ser encara més meritori, tenint en compte que Joan Vinyes D. va utilitzar pneumàtics ja usats, mentre que els seus principals oponents ho van fer amb pneumàtics nous. Per la seva banda, Joan Vinyes R. també va rodar a un bon ritme en els classificatoris per a aconseguir ficar-se dins del top-10.
A la tarda, l’inici de la cursa va ser una mica accidentada, ja que després de fer la volta de reconeixement i un cop els cotxes ja estaven a punt per a la sortida, un incendi en un dels vehicles va paralitzar la sortida. Per aquest motiu, i després de retirar el cotxe i netejar la pista, la caravana de participants es van alinear al pit lane i van prendre la sortida darrera del safety car.
Joan Vinyes D. que sortia des de la pole, va imposar un fort ritme i en les primeres voltes va anar agafant un petit avantatge al capdavant, però dues frenades amb bloqueig de rodes va deteriorar el pneumàtic i, per tant, l’eficàcia del seu funcionament. D’aquesta manera va fer que Marcos Aguilera el pogués atrapar i avançar a la meitat de la cursa amb Joan Vinyes D. a la segona posició fins al final.
Per la seva banda, Joan Vinyes R. que sortia des de la novena posició de la graella de sortida, es va mantenir en aquesta posició fins creuar la meta.
Jornada 2. Diumenge 1 de març
Joan Vinyes D. nova pole i abandonament
Joan Vinyes R. vuitè als entrenaments i sisè a la cursa
La segona jornada va tornar a començar molt bé per a l’equip Vinyes Dabad, després que Joan Vinyes D. fos de nou el més ràpid en la tanda classificatòria, la qual va ser interrompuda amb bandera vermella a conseqüència d’un accident. De la seva banda, Joan Vinyes R. va progressar en el segon dia i va marcar el vuitè millor registre de la tanda classificatòria.
A la cursa, Joan Vinyes D. va fer valer la seva posició privilegiada al capdavant de la formació de sortida i va ser el líder de la cursa fins a l’equador. Va ser quan, a final de recta, un toc pel darrere d’un dels rivals, que es va passar de frenada, el va fer fora de pista i va causar la punxada de la roda del darrera del seu Toyota GR86 per la qual cosa va haver d’abandonar la cursa.
Per la seva part, Joan Vinyes R. va protagonitzar una cursa de menys a més i des de la vuitena posició a la formació de sortida va aconseguir progressar fins a la sisena posició final.
Classificacions finals Jarama
1a cursa
|1
|Marco Aguilera
|Toyota GR86
|26:50.340
|2
|Joan Vinyes D
|Toyota GR86
|26:51.237
|3
|Antonio Albacete
|Toyota GR86
|26:51.864
|…
|9
|Joan Vinyes R
|Toyota GR86
|27:16.487
2a cursa
|1
|Sandro Pérez
|Toyota GR86
|27:24.411
|2
|Miguel Angel Romero
|Toyota GR86
|27:24.570
|3
|Marcos de Diego
|Toyota GR86
|27:30.488
|…
|6
|Joan Vinyes R
|Toyota GR86
|27:49.079
|Ab
|Joan Vinyes D
|Toyota GR86
|sense temps