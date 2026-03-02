La Policia deté un empleat de seguretat per fer servir un bastó telescòpic

La Policia ha detingut, aquest cap de setmana, al Tarter, un home de 50 anys, empleat d’una empresa de seguretat que treballava en un local d’oci nocturn, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral i d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per agredir un client amb un bastó telescòpic de port il·legal.
Els fets van tenir lloc dissabte a la nit quan el client volia sortir de l’establiment amb una ampolla de vidre a la mà i l’empleat de seguretat li va advertir que no estava permès i que havia d’utilitzar un got de plàstic. El client va fer cas omís de les indicacions del vigilant, que el va acabar agredint amb un bastó telescòpic que duia per decisió personal i que havia adquirit pel seu compte sense estar habilitat ni format per a poder-lo fer servir en l’exercici de la seva professió.