Detingut per gravar un home mentre era a la dutxa del gimnàs

El Cos de Policia ha detingut, aquesta setmana, un home de 32 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual, així com d’un delicte contra la intimitat. L’individu, segons informa el servei de l’ordre, hauria enregistrat, amb el seu telèfon mòbil, imatges d’un altre home mentre, aquest, era a les dutxes d’un gimnàs ubicat a la parròquia d’Andorra la Vella.
La Policia explica que, els fets van tenir lloc aquest passat dimecres, al vespre, moment en què es va rebre l’avís i es va desplaçar al centre esportiu, on es va efectuar l’arrest.