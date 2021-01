El TC demana indemnitzar els hereus de Macià Alavedra ja que no van tenir un judici de durada raonable

El Tribunal Constitucional té sobre la taula mitja dotzena de recursos per la lentitud de la justícia. Entre ells, un que fa referència al bloqueig dels comptes a Andorra de l’exconseller català de Finances Macià Alavedra.

El Constitucional ha estudiat alguns recursos d’empara, mitja dotzena concretament, que tenen un nexe en comú. Tots critiquen la lentitud o inactivitat de la justícia a l’hora d’instruir o dictar sentència, fet que els querellants consideren que vulnera el dret a un procés degut.

Una de les demandes fa referència als comptes corrents al Principat del difunt exconseller català Macià Alavedra que estan bloquejats des del 2009. El motiu era una comissió rogatòria espanyola.

El 2019, els hereus del polític van recórrer la decisió ja que hi havia una sentència espanyola que dictaminava que els comptes no tenien relació amb la causa instruïda per blanqueig.

L’alt tribunal ha considerat que s’ha vulnerat el dret a un judici de durada raonable i que han de ser indemnitzats.

A més, el TC estudiarà novament el retard pel judici del cas Valora, un afer que data del 2007 i del qual encara no s’ha celebrat la vista oral.

En aquell any l’Institut Nacional de Finances va intervenir aquesta societat empresarial per les pràctiques irregulars que s’hi havien detectat.

Finalment, l’Alt Tribunal ha acceptat a tràmit quatre afers més en què els querellants denuncien la lentitud de la instrucció.