L’equip de natació artística posa a prova les rutines dels Jocs dels Petits Estats al Campionat de Catalunya

Entrenament a Ordino de l’equip de natació artística (FAN)

Primera prova de foc real de la temporada per a la natació artística tricolor. L’equip de la Federació Andorrana de Natació (FAN) liderat per Berta Ferreras participarà aquest diumenge, 17 de novembre, en el Campionat de Catalunya de Rutines Artístiques. Es tracta de la primera competició de la temporada fora del Principat, en una jornada en la qual el nivell s’incrementarà. La competició tindrà lloc a la piscina del Club Natació Sabadell.

Així, es tracta d’una bona oportunitat perquè l’equip de la FAN pugui posar a prova les rutines dissenyades durant l’aturada de Tot Sants i que han de servir per a la participació tricolor en els Jocs dels Petits Estats, l’any vinent.

L’entrenadora de la FAN, Berta Ferreras, ha destacat que “aquesta setmana ja comencen a notar-se els nervis, ja que és la primera competició en la qual tenim retorn dels àrbitres de les rutines que farem als Jocs dels Petits Estats”. “Es nota que fa una temporada que treballem amb aquest nou reglament, se les veu molt més sòlides cosa que ens permet pujar la dificultat passant dels 4 punts als 7 en els quals estem aquest any”.

Cal recordar, que els Jocs dels Petits Estats d’Andorra de 2025 seran els primers que comptaran amb la natació artística al calendari de proves, consolidant així l’aposta de la FAN per aquesta disciplina esportiva. En aquest sentit, Ferreras ha apuntat que “de cara als Jocs dels Petits Estats esperem poder comptar amb les quatre nedadores que tenim ara mateix”. “Ens estem enfrontant amb les millors nedadores de Catalunya; esperem seguir augmentant les hores d’entrenament per a ser més competitives, crec que estem al nivell i així ho demostra que l’any passat vàrem assolir la classificació per a una final del Campionat d’Espanya”, ha conclòs Ferreras.

Les quatre nedadores convocades són Zoe Palau, Jasmine Serrano, Mariona Casas i Aran Van Den Eerenbeemt.