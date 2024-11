Dossier d’Igualtat i Educació sobre recursos pedagògics per a la igualtat dirigit als docents de primera i segona ensenyança

Coberta del dossier que recull una vintena de recursos pedagògics per a la igualtat (SFGA)

Promoure la igualtat de gènere dins dels programes educatius i eliminar la discriminació i les conductes sexistes a les aules. Aquest és la premissa central del dossier presentat per la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, i el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina. El dossier –elaborat conjuntament entre Igualtat i Educació amb la col·laboració de l’Institut Andorrà de les Dones– recull una vintena de recursos pedagògics per a la igualtat i està adreçat a equips directius i a tot el professorat de primera i segona ensenyança dels centres de tots els sistemes educatius.

El dossier ja s’ha traslladat als referents d’igualtat i els equips directius dels centres, i està disponible des d’avui dijous a les pàgines web https://www.aferssocials.ad/, https://www.educacio.ad/, i https://iad.ad/.

Segons Mariona Cadena, aquest dossier de recursos pedagògics representa un pas més cap a un model educatiu inclusiu i lliure de sexismes i discriminacions. La implementació d’aquests materials en l’entorn escolar té com a finalitat contribuir a crear un espai d’aprenentatge segur i respectuós, promovent valors d’igualtat que reforcen la convivència i el desenvolupament integral de tots els estudiants, segons ha exposat la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana.

Per la seva banda, Josep Anton Bardina ha ressaltat que es tracten de recursos adaptables a la realitat de cada aula i a la planificació del curs de cadascun dels docents. Són materials inspiradors que no s’inclouen en una competència i/o matèria determinada, sinó que, com que la igualtat és un eix transversal de l’educació, els materials estan pensats per a ser integrats en diversos àmbits pedagògics.

El dossier es divideix en dos blocs. El primer bloc és un test d’autoavaluació per a identificar continguts que puguin ser discriminatoris als materials pedagògics, als rols socials o a l’organització de l’aula, i si s’escau, modificar o adaptar aquells ítems excloents per a garantir una intervenció acadèmica no sexista ni discriminatòria. “És una eina per a prendre consciència i que els permeti als professors reflexionar sobre la tasca docent”, ha apuntat Cadena.

El segon bloc és un recull de recursos i materials en format fitxa d’activitat per incorporar a l’aula. En les fitxes apareix l’edat dels i les destinatàries, l’àrea pedagògica associada, l’objectiu general, el recurs i l’idioma del recurs, la descripció d’aquest i algunes orientacions didàctiques. Bardina ha destacat que el dossier, amb les seves activitats, “és una eina viva que es pot nodrir amb recursos que puguin proposar els mateixos professors”. De fet, es posa a disposició dels docents el correu electrònic activitats.culturals@govern.ad, on poder fer retorn de les activitats o aportar nous materials.

Finalment, s’hi inclou un glossari amb els termes utilitzats considerats més significatius i un apartat bibliogràfic amb els recursos elaborats.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el Pla de sensibilització per a la igualtat de gènere als centres educatius d’Andorra. Una iniciativa que té la voluntat de promoure la igualtat de gènere, posant l’accent en la coeducació com a eina per a la prevenció de la violència de gènere i domèstica. El dossier pedagògic també respon a la Llei 6/2022 per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes, aprovada la legislatura passada.