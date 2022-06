Legislatives: pocs vots dels residents francesos i victòria de la ultradreta a Andorra

Minsa participació dels residents francesos que viuen a Andorra en la primera volta de les eleccions legislatives que celebra el país veí per tal d’escollir primer ministre. A banda de l’escassa participació, l’altre fet noticiable és que els pocs vots comptabilitzats al Principat han donat guanyadora a la ultradreta. D’aquesta manera, el “deixeble” d’Éric Zemmour, Nicolas Chamoux, candidat del moviment ultradretà “Reconquesta” per la circumscripció on hi ha Andorra ha obtingut 49 dels tan sols 187 vots que s’han emès, aquest diumenge, a l’ambaixada francesa.

És a dir, dels 2.500 residents francesos que estaven cridats a votar, només ho han fet 187 de forma presencial, una xifra realment baixa i que ara fa que l’atenció estigui focalitzada en el vot que s’hagi pogut emetre via internet. Tot fa pensar que serà força més nombrós que el presencial. També hi ha el dubte de si amb els vots telemàtics hi podria haver un canvi de tendència o continuarà guanyant la ultradreta.

Si, Zemmour (amb Chamoux), hauria obtingut 49 del total de 178 vots, Manuel Valls, a les files de “La República en Marxa” d’Emmanuel Macron, n’hauria aconseguit 42. Amb aquests resultats a la mà, cap dels dos candidats passaria el tall en el conjunt de la circumscripció. D’altra banda, el candidat Stéphane Vojetta hauria arribat als 35 vots.