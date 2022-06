Motor: De la Casa i Montellà milloren cronos, però no posicions a la Subida a les Revoltes, a Ibi

Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX) y Edgar Montellà (Silver Car S3) han completat una bona actuació a Ibi (Alacant), millorant cronos i sobretot prestacions de les seves mecàniques, encara que, cal ressenyar que aquest pas endavant no ha tingut una conseqüència directa en les classificacions. Gerard de la Casa va tornar a estar al podi de Turismes, en la tercera posició, mentre que Montellà es va quedar a les portes de fer podi (quarta posició) de la categoria 3.

La “Subida a les Revoltes” d’Ibi, Trofeo Villa del Juguete, prova que de costum tancava el Campionat d’Espanya de Muntanya (CEM) en les últimes edicions, en aquest 2022 va canviar de data i els equips habituals del CEM van haver de desplaçar-se a la pujada de l’Automòbil Club d’Alacant, a principis de juny. El canvi s’ha deixat notar, de manera clara, en les temperatures que han hagut de suportar els que van seguir en directe la competició.

El traçat de “Les Revoltes” agrada als pilots

El recorregut s’inicia en un dels carrers de la localitat d’Ibi (c/ Sant Joan) i finalitza en el punt quilomètric 4,775 de la carretera CV-801. En total 4.815 metres, amb un pendent mitjà del 14% i un pendent màxim del 8,22%. Esmentar com a dada anecdòtica el detall que, a diferència d’altres pujades, la part final és en baixada el que provoca que els vehicles més potents passin la línia d’arribada a més de 200 km/h.

Categoria 1 (Turismes): Podi en el retorn a un escenari de durs records

Gerard de la Casa (Ford Festa WRX), va tornar a la pujada alacantina, escenari on en el 2019 va perdre el títol espanyol per 18 mil·lèsimes. Sense cap mena de dubte, un record desagradable que no va passar de simple anècdota en la competició de la present temporada. El pilot de Gedith Center va arribar a Ibi, convençut que el triomf en la categoria 1 estava lluny de les seves possibilitats. En la llista d’inscrits hi havia Jose A. López-Fombona pilotant un Audi RS5 DTM, amb unes prestacions inassolibles per als seus rivals.

Així doncs, Gerard va iniciar la competició amb vista posada en la segona posició de la categoria. No era tasca fàcil, el rival a batre era ni més ni menys que el pilot malagueny Humberto Janssens i el seu Porsche 911 GT3. La previsió es va convertir en realitat, quan va començar la competició. En la primera pujada vàlida per a la classificació final, els dos pilots van quedar separats per 5 dècimes. En les dues restants (disputades aquest diumenge 5 de juny), el pilot andorrà no va poder millorar el crono de la jornada anterior i Janssens li va pispar la segona plaça.

De la Casa, va deixar Ibi satisfet pel desenllaç de la prova, manifestant que “des de fa molt de temps Humberto (Janssens) és una excel·lent referència en les proves de muntanya amb mecàniques semblants. Fa moltes temporades que mantenim duels que s’han decidit per diferències mínimes, un fet que últimament no succeïa. Crec que hem recuperat el ritme que ens acosta als seus cronos i això és una mostra que estem treballant en la bona direcció. No hi ha dubte que, Fombona juga en una altra lliga”.

El pilot del Ford Festa WRX sembla tenir clar d’on poden sortir les dècimes que li fan falta per a millorar en la classificació de la cat. 1. “Tinc molt clara la teòrica, encara que de vegades costa posar-la en pràctica. Sense dubtes, en el CEM es va molt de pressa i en algunes zones, de manera inconscient, aixeques el peu i és on s’escapen les dècimes que al final fan falta. De vegades no és fàcil mantenir el peu a baix”.

Classificació Categoria 1 1. José A. López Fombona (Audi RS 5 DTM), 5’03”915, 2. Humberto Janssens (Porsche 911 GT3) a 10”185, 3. Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX) a 11”989, 4. Alberto Rodriguez (W Golf GTi) a 23”246, 5. Xavier de la Vega (Seat León) a 35”384.

CM: Gran igualtat en el top4 de la categoria. Montellà quart per sis dècimes

Edgar Montellà (Silver Car S3) va mantenir una línia descendent en els seus cronos des de l’inici, però no va ser suficient per a aconseguir el primer podi de la temporada en el CEM. L’objectiu va quedar a tan sols 6 dècimes

El pilot de l’ACA Sport, content de com va acabar la pujada d’Ibi, es lamentava de les dècimes perdudes sobretot en les dues primeres pujades de la cursa. “Els reglatges amb els quals vam iniciar les primeres pujades no estaven del tot afinats. A força de modificar els esmentats reglatges vam anar millorant i en l’última pujada de carrera vam assolir el segon millor crono a tan sols 1 dècima de Benito (Pérez)”.

A la vegada, afegia que “vam anar millorant a mesura que se succeïen les mànegues de la carrera i això va ser en detriment del resultat final. Hi ha molta igualtat entre els més ràpids de la categoria, qualsevol dècima perduda és molt difícil de recuperar. Nosaltres, per a tenir opcions de lluitar pel triomf hauríem d’haver començat en la primera de les pujades amb el temps de l’última. Ara els reglatges d’Ibi estan ben anotats i la pròxima vegada començarem des d’una base més sòlida”, reblava el pilot.

Classificació Categoria 3: 1. Benito Pérez (BRC B49) 4’55”565, 2. Javier Rodriguez (BRC B49) a 1”126, 3. Mario Asenjo (Silver Car S3) a 2’010, 4. Edgar Montellà (Silver Car S3) a 2’699, 5. Garikoits Flores (Talex M3) a 11”182.

Els pilots andorrans que van disputar la “Subida a les Revoltes d’Ibi”, ja tenen al cap el pròxim compromís esportiu que, podran disputar sense fer un llarg desplaçament, un fet que resulta habitual al llarg de la temporada. Tant De la Casa com Montellà disputaran la Pujada a Arinsal que es correrà els dies 17 i 18 de juny en la carretera d’accés a l’estació d’esquí d’Arinsal (Andorra).