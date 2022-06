Presentació de Sensuality, d’Ona Saumell, a la Massana

El teatre de les fontetes tornarà a ser l’escenari, dijous, 9 de juny, a les 20 hores, de la presentació de l’obra de l’artista massanenca, Ona Saumell. “Des del Comú de la Massana treballem per promocionar els artistes locals i donar un impuls als joves. A més, la proposta de l’Ona Saumell ens va agradar des del primer moment, ja que combina l’art amb l’empoderament de la dona”, explica el conseller de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana, Guillem Forné.

El passat mes de setembre, Saumell va presentar “Women of the World” i dijous que ve, 9 de juny, portarà a les Fontetes la seva darrera col·lecció, “Sensuality”, formada per set peces de gran format. Durant la primera part de l’acte, Saumell oferirà una reflexió al voltant de la sensualitat, la sexualitat i l’erotisme i explicarà què vol transmetre amb cada obra. Tot seguit, es podran veure els quadres exposats al vestíbul.

La singularitat del seu estil és que pinta amb pintures acríliques amb molt pigment i amb un sistema lliscant, sucant la cohesió i l’entropia dels colors que formen la figura de cada dona. El fet d’utilitzar colors intensos sobre un fons negre atorga un gran impacte visual a la seva obra.