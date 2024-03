L’edifici de la Casa Pairal d’Ordino estrena nou accés a la porta principal amb paviment de granet i barana integrada

El nou accés a la casa pairal d’Ordino (Comú)

L’edifici Casa Pairal, a Ordino, ha estrenat la nova passarel·la remodelada que dona accés a l’entrada principal de l’edifici amb diversos serveis socioculturals, entre els quals hi ha la sala on es troba la gent gran de la parròquia i tenen lloc els àpats i les celebracions. La recepció de l’obra, després de quatre mesos de feina, ha tingut lloc aquest dimecres, tot i estar enllestida des de feia dies, i l’acte s’hagués posposat amb motiu dels treballs de la treta de neu.

La fusta malmesa del paviment anterior, amb més de vint anys, s’ha substituït per un revestiment de rajoles de granet, sobre una nova estructura de bigues amb una capacitat de càrrega molt superior. L’espai té una superfície de 30m2, i s’ha aprofitat per a posar una nova barana, més integrada al conjunt, que permet tenir més espai i donar més seguretat als vianants que hi accedeixin.