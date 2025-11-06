L’Associació Eix Central impulsa un sorteig especial coincidint amb el “Shop in Andorra Festival”

Coincidint amb la nova edició del Shop in Andorra Festival, l’Associació Eix Central posa en marxa un sorteig especial per a premiar la fidelitat dels clients i dinamitzar el comerç durant aquestes setmanes plenes d’activitats. Durant els dies del Shop in Andorra Festival, totes les persones que realitzin compres als establiments participants en aquesta iniciativa podran optar al sorteig d’un lot de productes valorat en 10.000 euros, amb l’objectiu de donar visibilitat al teixit comercial del centre i incentivar el consum de proximitat.
Aquesta acció s’emmarca dins les accions de l’associació destinades a reforçar la col·laboració entre els comerços i a promoure experiències atractives per als visitants i residents, en sintonia amb la campanya del Shop in Andorra Festival, que omplirà els carrers d’activitats, música i animacions per a tots els públics entre el 7 i el 23 de novembre.
“Volem que els comerços de l’Eix Central siguin protagonistes d’aquest cap de setmana de dinamització comercial. El sorteig és una manera d’agrair la confiança dels clients i d’enfortir la relació amb el nostre entorn”, ha destacat la presidenta de l’associació, Montse Rodríguez.
Les butlletes de participació es poden obtenir directament als establiments adherits fins al final de la campanya per cada 50 euros de compra, i el sorteig es farà el diumenge, 23 de novembre, a les 13 hores, a l’escenari que estarà ubicat a l’avinguda Meritxell, número 89, amb comunicació pública dels guanyadors a través dels canals oficials de l’associació. Hi ha més d’un centenar d’urnes repartides pels establiments adherits en tot l’eix comercial.
Amb aquesta iniciativa, l’Eix Central “reafirma el seu compromís amb la promoció del comerç i amb la dinamització de l’eix central contribuint a fer del Shop in Andorra Festival, una cita referent en el calendari comercial del país”.