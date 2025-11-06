El cas David Pérez causa neguit en el govern d’Escaldes

Consens, la coalició que governa el comú d’Escaldes-Engordany, es manté, per ara, malgrat l’afer David Pérez. Concòrdia, PS i membres d’aquesta administració s’han hagut de reunir perquè les friccions evidents no provoquessin una trencadissa. Mentrestant, la junta de govern comunal ha informat Pérez que se li ha acceptat la renúncia a la majoria i, aquest, ja ha informat oficialment el Comú que els demandarà. Ho publica aquest dijous AndorraDifusió.
Així, els socialdemòcrates van mantenir diverses converses internes per a decidir si deixaven Consens, la coalició de govern del comú escaldenc on participen, per l’afer David Pérez. Aquest, militant del PS i membre de la directiva del partit, va ser apartat temporalment de la majoria per les presumptes incompatibilitats amb la seva feina de gestor d’un pàrquing de la parròquia. La situació va arribar a tal punt de tensió que membres de l’equip comunal, el PS i Concòrdia, van reunir-se per a apaivagar els ànims. Finalment, el PS va apostar per continuar a Consens.
Fa uns dies la junta de govern escaldenca hauria notificat a Pérez que el procés de resolució de les presumptes incompatibilitats s’havia acabat i se li acceptava la renúncia. Les mateixes fonts internes han explicat que el conseller, actualment al grup mixt, ha informat oficialment al Comú que el demandarà als tribunals.
Per altra banda, la cap d’informàtica del Comú, dona de Pérez, continua apartada de la feina perquè s’investiga si va tenir accés a informació confidencial de forma irregular.