Dissabte, jornada del Govern i el Carnet Jove Andorra per a donar a conèixer el voluntariat i la cooperació internacional

El Govern –a través de l’Àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i el Ministeri d’Afers Exteriors– i l’Associació Carnet Jove Andorra han organitzat per a aquest dissabte, 8 de novembre, una jornada per a donar a conèixer el voluntariat i els programes de cooperació internacional que ofereixen les ONG del Principat. La jornada se celebrarà de 10 a 13 hores a Ingeni Coworking, a Escaldes-Engordany i per a participar-hi cal inscriure’s prèviament a través de la web de Carnet Jove.
La jornada també servirà per a donar a conèixer els Ajuts al voluntariat internacional 2025-2026, que enguany amplien el pressupost fins a un global de 9.000 euros. Aquesta ampliació ha estat possible gràcies al conveni signat pel Govern –a través del Ministeri d’Afers Exteriors i del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports– i l’Associació Carnet Jove Andorra. Aquest import és aportat a parts iguals entre els ministeris encarregats dels Afers Exteriors –que ja participava en el programa– (3.000 euros) i Cultura (3.000 euros) i l’Associació Carnet Jove Andorra (3.000 euros).
Aquest programa ofereix quatre ajuts de 1.400 euros per a cobrir part de les despeses de voluntariat internacional, com el transport, l’allotjament o la manutenció i la campanya de promoció i comunicació. Les persones interessades poden participar en un dels projectes de voluntariat internacional que organitzen ONG d’Andorra a Àfrica o Amèrica del Sud. Per a més informació, es pot consultar l’apartat de la web de Carnet Jove dedicat al programa.