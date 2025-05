L’Arxiu Comarcal de la Cerdanya rep el fons fotogràfic del conegut propietari de la ferreteria Cal Guillem

Una de les moltes imatges que han estat cedides a l’arxiu (Arxiu Comarcal de la Cerdanya)

Aquest dimarts, 27 de maig, s’ha formalitzat la cessió del fons fotogràfic de Jesús González Jiménez, popularment conegut com a Guillem. Els familiars de González —la filla i el net, Rosa Mari González i Òscar Merino González—, havien fet lliurament del material que consta de prop de 12.000 fotografies i negatius. L’acte, que s’ha dut a terme aquest dimarts, a les 11.30 hores, a l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, ha estat presidit pel president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia i la directora de l’Arxiu, Erola Simon.

Tant Chia com Simon han expressat el seu agraïment per la donació feta que passa a engrandir el fons de l’arxiu i incrementa el patrimoni documental que disposa i custodia l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya. La signatura del contracte de cessió en comodat s’ha dut a terme entre la família cedent (Òscar Merino González, net del fotògraf) i el president l’ens comarcal, Isidre Chia. L’acte representa la formalització de la cessió en comodat del fons. La cessió en comodat és una fórmula contractual aplicada habitualment en les cessions de fons als arxius que implica que el cedent no perd la titularitat del bé cedit i ho pot recuperar quan ho consideri oportú. El Consell Comarcal, a través de l’Arxiu, es compromet a tractar arxivísticament, conservar i difondre les fotografies del fons Guillem. En l’acte també s’ha lliurat una còpia digital del fons a la família.

El fons cedit va arribar a l’Arxiu el 2 de maig de 2024 i durant aquest últim any les imatges han estat objecte d’un primer tractament arxivístic imprescindible per a l’ingrés de fons.





Productor del fons

Jesús González Jiménez (Ripoll, 8 de juny de 1928 – Bellver de Cerdanya, 2 de desembre de 2015) era lampista, electricista i tenia una ferreteria a Bellver anomenada “Cal Guillem”, motiu pel qual era conegut popularment com a Guillem. A banda de la seva activitat principal va fer de fotògraf d’actes públics, encàrrecs privats (casaments, batejos i comunions) i fotografies de carnet a la botiga. Entre principis dels 60 i principis dels 70 va fer fotografia blanc i negre (35 mm) que es revelava ell mateix. A partir de 1974, aproximadament, va començar a fer fotografia en color que enviava a revelar a laboratoris professionals.





Volum i formats del fons

Fotografia paper 2.708 imatges.

Negatius 35 mm i altres formats 9.048 imatges.





Cronologia

1963-2004.





Interès del fons

Es tracta d’un fons fotogràfic analògic que abasta una franja de temps compresa entre els anys 1963 i 2004. Documenta diferents aspectes de la vida social de Bellver de Cerdanya com: futbol, festes majors, l’aplec de Talló, fira de bestiar, teatre, esdeveniments extraordinaris com els aiguats de 1982, etc. També conté esdeveniments privats com casaments, batejos i comunions de famílies de Bellver i la Batllia. Es troba en bon estat de conservació i el seu interès és notable sobretot pel que fa la fotografia d’actes públics. La fotografia familiar també té interès per aspectes socials com celebracions, indumentària, rols de gènere, etc.

Les fotografies de Jesús González donen continuïtat cronològica a les fotografies de Bonaventura Isern, Nen Mixela, que es va ingressar ja fa anys i que abasten el període 1940-1960 aproximadament de la població de Bellver.





Tractament arxivístic fet

1. Instal·lació de les fotografies paper i negatius en material de conservació.

2. Inventari inicial del material a partir de totes les notes que el fotògraf feia als sobres dels negatius: dates i descripcions sumàries.

3. Digitalització dels 9.048 negatius a través d’una empresa especialitzada.





Tractament arxivístic pendent

1. Descripció detallada de cada un dels reportatges fotogràfics. Documentació de les persones, esdeveniments i espais que hi apareixen.

2. Posada en línia d’aquells reportatges d’interès públic (no pas els reportatges familiars i de particulars) a través del cercador d’arxius i documents Arxius en Línia.

3. Divulgació del fons a través d’una exposició.