FEDA farà gratuït el canvi de nom entre clients domèstics

FEDA aplicarà, a partir del proper 1 de juny, la gratuïtat en el tràmit de canvi de nom de qualsevol contracte de clients domèstics. La mesura té com a objectiu facilitar que els contractes de subministrament elèctric estiguin sempre a nom de les persones que resideixen en un habitatge, per a donar-los el millor servei.

Així doncs, el canvi de nom gratuït, que fins ara només s’aplicava en cas de parentiu, passarà a aplicar-se en qualsevol cas en què el contracte canviï d’un client domèstic a un altre. Aquest canvi fins ara s’havia de tramitar com una baixa i una nova alta i, per tant, tenia un cost de 55 euros per als clients domèstics.

Amb la mesura es preveu que la majoria d’altes de subministrament que es cobraven, en habitatges on ja hi havia subministrament elèctric, passin a fer-se per aquest tràmit i, per tant, es deixin de cobrar. Actualment, FEDA gestiona gairebé 3.000 altes a l’any.

D’aquesta manera, es vol facilitar que els habitatges de lloguer tinguin sempre el contracte de subministrament elèctric a nom de les persones que hi resideixen, tal com estableix la Llei d’Impuls de transició energètica i canvi climàtic (LITECC). A més, el fet que els llogaters tinguin el contracte al seu nom, els dona capacitat per a poder fer les gestions que requereixin sobre el seu contracte, com per exemple un canvi de tarifa.

Tot i la normativa, s’ha detectat que en algunes ocasions els propietaris deixen el contracte de l’electricitat al seu nom per a evitar el cost de fer l’alta i la baixa cada vegada que hi ha un canvi d’inquilins. Per aquest motiu, i tenint en compte que FEDA no té competències per a demanar cap informació sobre si la persona resideix o no en un habitatge, s’ha volgut facilitar aquesta gestió.

A més, la gratuïtat d’aquest tràmit s’alinea al que es fa en altres països propers i té sentit en un moment en què gràcies a la digitalització dels comptadors, en la majoria dels casos la gestió ja es pot fer a distància i no requereix del desplaçament de tècnics.

D’altra banda, en el decret que es publicarà aquest dijous al BOPA es detalla també l’actualització de preus d’altres tràmits, tenint en compte l’evolució del seu cost intern i l’evolució dels índexs de preus de consum dels darrers anys a Andorra, que no s’havien aplicat.

En aquest sentit, el preu de l’alta de subministrament per a clients domèstics es manté en 55 euros i les altes per a clients professionals s’incrementen d’acord amb els preus de mercat a 140 euros en el cas de la tarifa blava professional, 470 euros la tarifa vermella i 950 euros els nous contractes amb tarifa verda.

Pel que fa al canvi de tensió, que tenia un cost de 41 euros, es fa gratuït, igual que el canvi de tarifa sempre que sigui dins del mateix tipus de tarifa (verda, vermella, blava professional o blava domèstica). I en el cas del canvi de potència, les disminucions es faran de forma gratuïta, eliminant el cost de 41 euros actual, i els augments es faran al preu d’alta de cada tarifa.