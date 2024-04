L’AQUA i l’UdA constitueixen el capítol andorrà de la CoARA, una organització internacional de recerca

La Universitat d’Andorra. (Arxiu)

La junta directiva de la Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), ha fet pública avui dijous l’aprovació de la creació del Capítol Nacional (National Chapter) d’Andorra d’aquesta organització que aplega universitats, organismes públics i privats d’investigació, òrgans finançadors de la recerca i agències d’avaluació amb la finalitat de fomentar la implantació d’un nou sistema d’avaluació de l’activitat investigadora a escala internacional.

El Capítol Nacional d’Andorra aplegarà la Universitat d’Andorra (UdA) i l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) en el mateix afany de promoure la millora de la qualitat de la recerca al país i l’impacte dels seus resultats.

El Capítol servirà per a facilitar que els membres andorrans de la CoARA puguin intercanviar coneixements i participar en un aprenentatge mutu sobre qüestions d’Andorra i d’altres petits països i territoris. Aquest esforç conjunt està enfocat a integrar principis globals en contextos locals, cobrint aspectes com els processos de revisió per iguals (peer review), els criteris de promoció i de carrera professional, les mètriques ètiques o la coordinació per a reformar l’avaluació de la recerca d’acord amb els nous estàndards internacionals.

La decisió d’aprovació del Capítol Nacional d’Andorra de la CoARA es va adoptar l’11 d’abril “amb un suport molt important”, segons ha fet saber la mateixa organització. L’informe d’avaluació valora, per exemple, que la junta “va trobar sòlid el pla de treball proposat, i rica la diversitat de col·laboradors”. El pla de treball s’ha publicat avui dijous al web coara.eu.





