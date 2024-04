Ordino Jardins d’Art obre la convocatòria per als artistes

Imatge d’una edició anterior de l’Ordino Jardins d’Art (Comú d’Ordino)

L’Ordino Jardins d’Art obre la convocatòria perquè els artistes professionals d’Andorra i d’arreu participin en el certamen que tindrà lloc els dies 31 d’agost i 1 de setembre a la parròquia i que, aquest any, suma un nou premi dotat pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra. Així aquesta edició s’atorgaran dos premis, el de 3.000 euros que dona el Comú d’Ordino i un premi especial de 1.000 euros que concedeix el Govern d’Andorra, a banda d’un possible accèssit de fins a 1.000 euros, en part o completament, que podrà ser repartit entre diversos artistes.

Per a poder-hi participar cal presentar candidatura abans del 10 de maig per correu electrònic a jardinsdart@ordino.ad o bé en línia a través de la nova web www.ordinojardinsdart.com on també s’hi troba tota la informació sobre les bases de participació i artistes participants, quan s’hagi fet la tria. Cal recordar que el premi està concebut de manera que totes les arts visuals hi tinguin cabuda: pintura, fotografia, dibuix, escultura, land art, instal·lació, grafit, entre altres. Abans de l’1 de juny s’informarà a tots els candidats si han estat seleccionats per a participar en la mostra i, aquests, hauran de presentar entre el 10 i el 28 de juny la seva proposta per al concurs.

Aquesta serà la cinquena edició de l’Ordino Jardins d’Art, que comptarà també amb la col·laboració del Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA), amb l’objectiu de promocionar artistes i promoure l’activitat turística convidant els visitants a passejar pels jardins i indrets emblemàtics de la parròquia. Així mateix, aquest any també torna el Mercat d’Art on artistes que no hagin optat a la participació al concurs podran posar parada, vendre directament les seves creacions i fer demostracions si així ho desitgen. Per a poder ser present en aquest mercat també cal fer la inscripció prèvia a través de la web www.ordinojardinsdart.com o el correu electrònic jardinsdart@ordino.ad.