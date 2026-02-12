L’App “Andorra Salut” amplia les funcionalitats i facilitarà l’accés a la informació mèdica

L’App “Andorra Salut” es renova i amplia les funcionalitats amb l’objectiu d’oferir una millor experiència a l’usuari, facilitar l’accés a la informació mèdica i esdevenir una eina més interactiva, dinàmica i intuïtiva. L’aplicació, que actualment suma més de 50.000 descàrregues, 25.000 usuaris i una mitjana mensual de 5.000 connexions, oferirà noves opcions d’ús com la visualització de les derivacions pendents, un apartat on es detallen les proves diagnòstiques pendents de realitzar amb la data de caducitat així com proves pendents de resultat. Alhora, s’introdueix una nova funcionalitat per a poder compartir a través d’un codi QR els resultats de les proves diagnòstiques amb altres professionals mèdics que no que no estiguin connectat a la història clínica d’Andorra.
També s’ha incorporat un apartat d’informació que recull les preguntes i incidències més freqüents que arriben al SAAS, alhora que s’ha renovat el disseny general i l’estructura de l’aplicació per a facilitar al màxim la navegació.
La ministra de Salut, Helena Mas, ha assenyalat aquest dijous, durant la presentació de l’App renovada, que els canvis suposen un “salt qualitatiu i un pas endavant en el procés de transformació digital en l’àmbit de la salut” amb l’objectiu de posar el ciutadà al centre. A més, es treballa perquè en un futur es puguin ampliar encara més els serveis de l’aplicació per a anar cap a la telemedicina i poder sol·licitar cites mèdiques en línia a tots els centres del país.
En aquest sentit, la directora general del SAAS, Meritxell Cosan, ha assenyalat també que les millores són fruit de les aportacions dels mateixos usuaris i que han servit per a incorporar canvis per a fer més eficient el sistema.
L’App “Andorra Salut” es va crear l’any 2021 i va donar resposta a l’emergència sanitària i amb els anys s’ha anat consolidant com una eina de consulta sanitària i evolucionant cap a una aplicació interactiva i de serveis.
L’actualització de l’App es farà efectiva en els pròxims dies. Com fins ara, per a accedir-hi cal que els usuaris disposin del certificat digital.