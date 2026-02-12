JJOO: Jordina Caminal, DNF al supergegant

Jordina Caminal ha competit, aquest dijous, als Jocs Olímpics d’hivern de Milano-Cortina en la seva última cursa, el supergegant. L’andorrana no ha pogut completar la baixada. En una prova amb moltes corredores amb dificultats per a arribar a baix i amb moltes fora de cursa -fins a 17 DNF-, Caminal ha estat gestionant bé la part alta del traçat. Però, ja en un salt amb recepció i revolt a dretes ha començat a patir i en la següent porta no ha pogut entrar en condicions i ha quedat fora de la cursa. Fins a la seva baixada no havien completat la cursa 11 esquiadores, entre elles l’or olímpic en descens, l’estatunidenca Breezy Johnson o la gran favorita, la italiana Sofia Goggia.
El podi d’aquest dijous ha estat encapçalat per la nova campiona olímpica, la italiana Federica Brignone (1.23.41), amb plata per a la francesa Romane Miradoli (+0.41), que sortia amb el dorsal 15, i bronze per a l’austríaca Cornelia Huetter (+0.52).
La pròxima cita per a l’esquí alpí andorrà serà el dissabte, amb el gegant masculí amb la participació de Joan Verdú.
Jordina Caminal: “Després de fer el reconeixement sabia que la pista i el traçat eren exigents, una pista en la qual es va de pressa i en la qual no hi ha espai per als dubtes; s’havien de prendre decisions bé i ràpid i al principi m’he desenvolupat bé i el primer parcial l’esquio bé, amb bones sensacions i atacant, i després amb una porta que dubto una mica em deixa fora. És una llàstima perquè les meves expectatives amb mi mateixa eren més altes, però em quedo amb l’experiència i amb el resultat del descens. Toca continuar creixent i ja pensant en la següent”.