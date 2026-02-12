JJOO: Jordina Caminal, DNF al supergegant

Jordina Caminal en una de les proves que ha disputat en aquests jocs (COA)
Jordina Caminal ha competit, aquest dijous, als Jocs Olímpics d’hivern de Milano-Cortina en la seva última cursa, el supergegant. L’andorrana no ha pogut completar la baixada. En una prova amb moltes corredores amb dificultats per a arribar a baix i amb moltes fora de cursa -fins a 17 DNF-, Caminal ha estat gestionant bé la part alta del traçat. Però, ja en un salt amb recepció i revolt a dretes ha començat a patir i en la següent porta no ha pogut entrar en condicions i ha quedat fora de la cursa. Fins a la seva baixada no havien completat la cursa 11 esquiadores, entre elles l’or olímpic en descens, l’estatunidenca Breezy Johnson o la gran favorita, la italiana Sofia Goggia.

El podi d’aquest dijous ha estat encapçalat per la nova campiona olímpica, la italiana Federica Brignone (1.23.41), amb plata per a la francesa Romane Miradoli (+0.41), que sortia amb el dorsal 15, i bronze per a l’austríaca Cornelia Huetter (+0.52).

La pròxima cita per a l’esquí alpí andorrà serà el dissabte, amb el gegant masculí amb la participació de Joan Verdú.



Jordina Caminal: “Després de fer el reconeixement sabia que la pista i el traçat eren exigents, una pista en la qual es va de pressa i en la qual no hi ha espai per als dubtes; s’havien de prendre decisions bé i ràpid i al principi m’he desenvolupat bé i el primer parcial l’esquio bé, amb bones sensacions i atacant, i després amb una porta que dubto una mica em deixa fora. És una llàstima perquè les meves expectatives amb mi mateixa eren més altes, però em quedo amb l’experiència i amb el resultat del descens. Toca continuar creixent i ja pensant en la següent”.

