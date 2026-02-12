Els juristes del Consell General es formen en perspectiva de gènere

Els juristes del Consell General, incloent-hi el secretari general, Josep Hinojosa, han assistit aquest dijous a una formació de tècnica legislativa en perspectiva de gènere a càrrec de Mònica Gelambí, doctora per la Universitat Rovira i Virgili (URV) amb menció de doctoral europeu, que des de fa més de vint anys imparteix cursos de formació sobre polítiques públiques d’igualtat en gènere i eines per a implementar la transversalitat.
Durant la sessió, s’han analitzat diferents lleis ja en vigor a Andorra per a exemplificar com la normativa pot ser discriminatòria per a les dones tot i tenir l’objectiu d’aconseguir la igualtat. Gelambí ha explicat que, el més fàcil és posar un objectiu genèric, “però s’ha d’aconseguir que la norma beneficiï tota la població tenint en compte els desigualtats existents, perquè la divisió sexual del treball condiciona les oportunitats”.
Així mateix, Gelambí ha remarcat que Andorra té dades i circumstàncies molt diferents, però ha valorat molt positivament que aquesta formació s’estigui duent a terme, “perquè Andorra no fa tants anys que es té l’obligació de legislar en perspectiva de gènere, i significa que no se n’està descuidant”. Tot i això, ha remarcat que la dificultat per a aconseguir dades al país dificulta l’aplicació a nivell legislatiu, per exemple, en l’exposició de motius.
Amb aquesta formació, els tècnics jurídics aprenen a tenir en compte les circumstàncies socials en el moment de legislar en perspectiva de gènere gràcies a diferents tècniques que conviden a la reflexió de com introduir-la de forma adequada. També s’ha abordat el llenguatge inclusiu, que Gelambí ha remarcat que, en l’àmbit legislatiu “no és tan fàcil, perquè s’ha de vigilar que no canviï el contingut de la norma”.