L’api, la verdura més medicinal

El seu sabor de l’api és una miqueta agre i és un dels vegetals més usats per les seves propietats medicinals, des de l’antiguitat. Malgrat tenir més d’un 90% d’aigua i per tant amb un valor nutritiu baix comparat amb altres verdures, els seus valors medicinals provenen dels components del seu oli essencial (apilina, apiol o provalens entre altres). El seu baix contingut calòric ajuda a aprimar, a eliminar toxines i a prevenir la retenció de líquids, per la qual cosa ha de ser present en qualsevol dieta. Però a més té altres beneficis. Coneguem-los:

Regula la menstruació i alleuja els símptomes de la menopausa, per la qual cosa resulta un bon aliat per a les dones.

i alleuja els símptomes de la menopausa, per la qual cosa resulta un bon aliat per a les dones. Afavoreix la digestió i combat els gasos.

i combat els gasos. És diürètic , tant pel seu alt contingut en aigua com esmentàvem abans, com pel seu contingut en potassi i sodi.

, tant pel seu alt contingut en aigua com esmentàvem abans, com pel seu contingut en potassi i sodi. Fa venir la gana , pel que es recomana en nens que mengin malament.

, pel que es recomana en nens que mengin malament. Redueix els nivells de sucre en sang.

en sang. Combat l’ acidesa estomacal .

. Té propietats antiinflamatòries i antireumàtiques.

L’api és un vegetal a més que pot consumir-se tant en cru (en amanides o en crudité), cuinat (en plats de verdures i sopes) o en batuts vegetals dètox.

Si es menja cru, és imprescindible rentar-lo bé. No es recomana menjar-lo durant l’embaràs.