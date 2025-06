La col·laboració amb Mònaco i França va reforçar l’equip de la Creu Roja Andorrana durant els JPEE

Col·laboració internacional durant els JPEE (Creu Roja Andorrana)

Amb motiu dels Jocs dels Petits Estats d’Europa (JPEE) Andorra 2025, la Creu Roja Andorrana va comptar amb el suport de nou socorristes internacionals que es van sumar a l’equip local per a garantir una cobertura sanitària eficient i segura durant la celebració dels esdeveniments esportius. Concretament, hi van participar quatre socorristes de la Creu Roja de Mònaco i cinc socorristes de la Creu Roja Francesa, que van treballar colze a colze amb els equips de la Creu Roja Andorrana desplegats als diferents espais esportius del país.

Els equips de socorrisme van estar presents en diversos punts on es desenvolupaven proves, cobrint instal·lacions esportives i ubicacions a totes les parròquies del país per tal de garantir una resposta sanitària ràpida i eficaç davant qualsevol incidència. Aquesta col·laboració va ser possible gràcies a la coordinació entre les societats nacionals de la Federació Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, en el marc dels vincles de cooperació que uneixen les diferents entitats.

“Va ser un orgull poder comptar amb el suport de companys i companyes d’altres Creus Roges. Aquest tipus de col·laboracions internacionals reforcen els llaços entre països i garanteixen una millor resposta davant esdeveniments d’aquest abast”, va destacar Vicky Marrugat, presidenta de la Creu Roja Andorrana.

En el marc d’aquesta col·laboració, el passat dimarts 27 de maig, coincidint amb l’inici de les proves esportives, la presidenta Vicky Marrugat i el vicepresident David Fraissinet es van trobar amb una delegació de la Creu Roja de Mònaco al Poliesportiu dels Serradells, on es disputaven les primeres proves. La delegació estava formada per Philippe Giuffra, director del servei de socorrisme, i Rindra Rakotomalala, responsable de relacions internacionals.

L’acte va comptar també amb la presència destacada del Príncep Albert II de Mònaco, president de la Creu Roja de Mònaco i membre del Comitè Olímpic Internacional, qui va voler aprofitar per a saludar personalment els equips de voluntaris i mostrar el seu suport a la cooperació humanitària entre països.

La presència dels equips internacionals va permetre reforçar la capacitat de resposta en situacions d’emergència, així com compartir coneixements i bones pràctiques entre professionals del socorrisme.

La Creu Roja Andorrana va voler agrair profundament la disponibilitat i el compromís de tots els voluntaris i voluntàries que van fer possible aquest dispositiu, tant els que van venir de Mònaco i França com els propis voluntaris de la Creu Roja Andorrana, que amb la seva implicació constant i desinteressada van estar presents arreu del país per a vetllar per la salut i la seguretat de tothom.