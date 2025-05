Landry Riba defensa que l’Acord d’associació amb la UE no es pot renegociar i que la represa del cabal comunitari és assumible

Landry Riba durant la seva compareixença (SFGA)

El secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, ha comparegut aquest matí de dilluns davant la Comissió Legislativa de Política Exterior per a aprofundir sobre les implicacions de l’Acord d’associació i respondre a les preguntes plantejades pels consellers generals. Durant la compareixença, el secretari d’Estat ha ressaltat que un dels objectius principals de l’Acord d’associació és diversificar l’economia del país amb un instrument jurídic que ha de garantir l’homologació de la normativa, donar eines a les empreses per a poder créixer i obrir la porta a l’aparició de nous sectors. Alhora, ha remarcat que l’Acord “és el resultat d’una veritable política d’Estat volguda i confirmada per tots els caps de Govern que han precedit l’actual cap de Govern”.

Landry Riba ha recordat la seqüència de conclusió de l’Acord i ha assenyalat que la negociació es va tancar el desembre de 2023 i que el text es troba actualment en fase de signatura, amb la revisió per part dels 27 Estats membres. Una vegada l’Acord s’hagi signat, s’iniciarà un procés de ratificació amb la posterior aprovació per part del Parlament Europeu i la celebració del referèndum a Andorra perquè la ciutadania del país es pronunciï sobre el projecte. Landry Riba ha ressaltat també que l’Acord, en el punt que es troba avui, “no es pot renegociar” ja que requeriria un nou mandat de negociació. A més, aixecar objeccions en aquest punt del procés “tindria un impacte reputacional molt sever per al país”.

Així doncs, ha recordat que la negociació del text ha durat més de 8 anys (el procés es va iniciar al 2015) i que, prèviament, entre el 2010 i el 2014 es van analitzar amb la UE tots els escenaris possibles sobre quina era la millor opció d’acostament a Europa, concloent que l’Acord d’associació era l’opció més viable.

Pel que fa a la represa del cabal comunitari i la normativa que s’haurà de desplegar en cas que l’Acord d’associació prosperi, Landry Riba ha assegurat que s’hauran d’aprovar pel Consell General una setantena de lleis noves. En aquest sentit, ha detallat que després de l’anàlisi detallada per part dels serveis tècnics sobre la represa de la normativa, es conclou que serà necessari incloure 3.983 actes normatius, que derivaran en menys d’una setantena de tràmits parlamentaris. Alhora, ha remarcat que malgrat que l’assoliment de la normativa comunitària suposarà un repte molt important per a Andorra, l’administració del país “és capaç d’afrontar-lo i està preparada per a fer-ho”.

Landry Riba ha detallat els impactes d’aquest instrument, tant negatius com positius, per a la ciutadania i per als sectors estratègics del país i ha descrit les limitacions que el model actual, sense homologació tècnica, té per a les empreses del país: “L’Acord va d’ampliar els drets, i no tant de gestionar pors”. Finalment, també ha insistit que en un escenari d’Acord en vigor es podran incloure limitacions a la inversió estrangera, tal com ho han fet altres països com Malta, San Marino i Dinamarca.