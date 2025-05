La Xarranca presenta un taller de pintura al natural amb vi: una experiència artística i sensorial única

El cartell anunciador del taller (la Xarranca)

El grup de creació la Xarranca convida a descobrir una proposta innovadora i creativa amb el taller de pintura al natural amb wine painting, que tindrà lloc el dimecres, 18 de juny, a les 19:30 hores, a l’Institucional, la seu de l’entitat, ubicada al Parc Central d’Andorra la Vella. Aquest taller, adreçat a adults, ofereix una oportunitat singular de pintar amb vi, utilitzant-lo com a pigment natural per a crear obres amb textures i tonalitats sorprenents. L’activitat estarà dirigida per Alicia Luño, artista especialitzada en aquesta tècnica, i inclourà una sessió amb model de nu per a explorar la figura humana a través dels colors i tanins del vi.

A més de la pràctica artística, els participants podran gaudir d’una cata de vins, aprofundint en les propietats del vi tant des del punt de vista gustatiu com creatiu. El preu del taller és de 25 € (amb un preu reduït de 20 € per als socis de la Xarranca). Cal portar paper d’aquarel·la, una fusta de suport, un drap i un pinzell.

Les places són limitades i es requereix reserva prèvia escrivint a xarranca.artistes@gmail.com.