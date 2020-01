L’andorrana Sylvia Steinbrecht s’ha fet amb el Premi Gaudí a la direcció d’art per la pel·lícula Elisa y Marcela d’Isabel Coixet, inspirada en una història real. La seva ha estat l’única de les quatre opcions que tenia la pel·lícula que ha tirat endavant. El repte, traduir visualment la passió de dues dones enmig de l’ambient hostil en una Espanya de finals de segle XIX.

Parlar de l’amor entre dues dones en un ambient salvatge i hostil d’uns pobles i d’una societat marcada per una forta religió i la política que dicten el que és i el que no és moralment correcte.

És el repte estètic i visual que ha tingut Sylvia Steinbrecht a Elisa y Marcela, el film que firma Isabel Coixet en aquesta producció de Netflix.

La pel.lícula s’inspira en una història real de finals de segle XIX: el primer matrimoni homosexual a Espanya. Està ambientada a Galícia, on dues noies que es coneixen a l’escola viuran una història d’amor que les portarà a casar-se tot i haver de suplantar la identitat d’una d’elles, que es farà passar per un cosí. El film, que està protagonitzat per Natalia de Molina i Greta Fernández, és l’únic guardó que ha aconseguit.

A final de gener, l’equip torna a provar sort als Goya, on Steinbrecht torna a estar nominada. En total, té disset nominacions. Paral·lelament, la directora d’art andorrana està plenament ficada en un altre projecte d’Isabel Coixet, Foodie love, una sèrie de la plataforma HBO en què el menjar i l’amor es converteixen en el fil d’unió d’una parella.