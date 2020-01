Arran de les diferents comunicacions que han anat apareixent els darrers dies sobre el futur de la caseta de turisme del Pas de la Casa, el comú d’Encamp ha emès un comunicat on detalla els antecedents previs a la decisió presa per l’anterior equip comunal i recolzada per l’actual majoria.

“En primer lloc cal destacar que l’actual caseta de turisme del Pas de la Casa no és l’edifici original. A causa del seu mal estat estructural, a finals de l’any 2010 es van adjudicar uns treballs de rehabilitació de la caseta original, obres que es van dur a terme des de mitjans fins a finals del 2011 i que van suposar un cost de gairebé 93.000 euros. En aquesta reforma ja es va modificar l’aspecte exterior de la caseta, afegint una entrada lateral i unes persianes superiors.

A partir d’aquesta data, i fins a l’agost del 2013, es va llogar la caseta com a punt de restauració i com a espai de venda de roba i complements. Una vegada vençut el darrer contracte, es va constatar que hi havia problemes recurrents d’humitat, de condensació, de fred i de gel de l’aigua, que no es van poder solucionar, malgrat els diversos treballs de reparació de les impermeabilitzacions o de la modificació de la ventilació de l’edifici, fent que aquest, amb problemes en la seva estructura, quedés definitivament tancat.

Arran del projecte de remodelació dels entorns de l’església i del carrer Sant Jordi del Pas de la Casa, a principis del 2018, es van mantenir dues reunions amb els veïns del Pas de la Casa amb l’objectiu de presentar-los el projecte de remodelació dels entorns de l’església, on ja es preveia l’enderroc de la caseta per afavorir la reordenació dels espais. En aquestes reunions, a més, s’explica als veïns que està prevista la construcció d’una nova caseta a la part alta del carrer Sant Jordi, amb la finalitat de crear un punt d’informació turístic en una de les entrades més importants de la vila. Aquesta caseta, de nova construcció, recuperarà, d’aquesta manera, els trets singulars de l’arquitectura i les particularitats de l’edifici original, així com la seva funcionalitat.

Tanmateix, conclou el comunicat, s’informa que l’actual equip comunal va mantenir converses amb el representant de l’Associació de Veïns el Pas de la Casa la setmana passada, informant-lo de tot l’exposat i emplaçant-lo a una reunió aquest dimecres, 22 de gener”.