Cancel·len, a Escaldes, l’exposició “La censura és la comissària d’aquesta exposició”, “per motius de seguretat nacional”

Entrada al Comú d’Escaldes-Engordany (arxiu)

El Comú d’Escaldes-Engordany informa que s’ha cancel·lat l’exposició La censura és la comissària d’aquesta exposició. Aquesta decisió s’ha pres per motius de seguretat nacional. En el context actual d’elevada alerta terrorista —amb un nivell 4 sobre 5 a Espanya i 5 sobre 5 a França—, i tenint en compte la proximitat amb l’inici dels Jocs dels Petits Estats, que comencen aquest dilluns, s’ha valorat que el manteniment de l’exposició podia comportar riscos que cal evitar per responsabilitat institucional. Per aquest motiu, i després d’una anàlisi acurada de la situació i d’informar també al Govern i a la Policia, s’ha decidit tancar l’exposició.

El Comú d’Escaldes-Engordany lamenta sincerament els inconvenients que aquesta mesura pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. Alhora, reitera el seu compromís amb la llibertat d’expressió i amb el foment d’una cultura crítica, però sempre dins d’un marc que garanteixi la seguretat i el benestar col·lectiu.