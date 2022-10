L’Andorra Esports Clúster participa a la trobada del sector de l’esport de l’Euroregió

L’Andorra Esports Clúster, creat per Andorra Business, ha participat aquest divendres en el Side Event, la trobada de l’Euroregió per a fomentar la cooperació transfronterera amb l’objectiu d’impulsar la innovació en el sector de l’esport i els centes d’alt rendiment esportius de França, Catalunya, Illes Balears i Andorra.

L’objectiu del Side Event, ha estat trobar-se per a conèixer-se millor i identificar junts els camps de cooperació possibles, per a impulsar el sector de l’esport i la participació en projectes conjuntament. Per a concloure, tots els actors de la reunió han expressat el desig de treballar junts sobre aquest primer projecte esportiu euroregional.

El vicepresident d’Esports i Educació de la Regió d’Occitània ha afirmat que “és l’inici d’una gran trajectòria que recorrerem conjuntament els 4 territoris per a fomentar projectes de cooperació en el sector esportiu” i, el secretari general, Xavier Bernard, ha destacat que “d’aquesta iniciativa sortiran projectes per a anar cap a Europa i amb visibilitat internacional”.

Per part dels centres esportius, Josep escoda, representant del CAR de Sant Cugat ha fet menció “a una oportunitat de fer projectes en una regió unida per una llengua”. De la seva banda, Antoine Le Bellec, responsable del Center d’Alt Rendiment de Font Romeu, ha agraït l’assistència a aquesta primera trobada la qual esdevé la primera etapa del projecte. Per part de les Illes Balears, Pere Joan March “destaquem les aliances i fortaleses generades, i l’impuls de noves iniciatives que ens reforcin, com a claus per al desenvolupament de l’esport i els centres esportius”.

En aquest sentit, Gemma Riu, gerent del Clúster, ha destacat ” que és una gran oportunitat per a l’esport i les iniciatives existents en el sector de esportiu per a generar sinèrgies amb les regions transfrontereres i participar en projectes europeus”