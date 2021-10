L’Andorra Convetion Bureau presenta l’oferta de turisme a Lyon, Lille i Montpellier

L’Andorra Convention Bureau (ACB) recupera de nou les presentacions presencials al territori francès i enguany, per primera vegada s’ha organitzat un roadshow a les ciutats de Lyon, Lille i Montpellier.

Del 19 al 21 d’octubre, Andorra Turisme juntament amb vuit empreses membres de l’ACB: Daguisa Hotels, Sport Hotel Hermitage & Spa, hotel Holiday Inn, hotel Roc Blanc, Grandvalira, Vallnord Pal Arinsal, Caldea i Evenia, han realitzat aquesta ronda de presentacions amb l’objectiu de donar a conèixer l’oferta de turisme MICE d’Andorra (Meeting, Incentives, Conferencing y Exhibitions), aquest engloba l’àmbit de l’turisme de reunions, incentius, conferències i exposicions, i els esdeveniments més destacats que tindran lloc al nostre país al llarg dels mesos vinents.

Un total de 30 agències i societats franceses, especialitzades en viatges d’incentius, reunions i congressos han mostrat el seu interès en l’oferta del nostre país. En concret, es tracta d’empreses dels sectors de l’automoció, farmacèutica, distribució i alimentació, entre d’altres.

Durant aquestes tres jornades s’han dut a terme diverses trobades on s’ha presentat Andorra com a destinació turística i en aquesta ocasió, s’ha posat especial èmfasi a totes les activitats a l’aire lliure que ofereix el Principat i que, sens dubte, són especialment ben valorades per les empreses a causa de la pandèmia.

En aquest sentit, durant les presentacions, els assistents francesos – que per a alguns era la primera vegada que descobrien el país – han mostrat el seu interès en la destinació, ja que Andorra és un destí de proximitat, segur i que compta amb una àmplia oferta de natura i benestar. Unes propostes especialment interessants, ja que estan enfocades a donar resposta a petits grups de viatge entre 10 i 60 persones. Els participants també han destacat la qualitat de l’oferta hotelera, les possibilitats d’Andorra com a punt de trobada per empreses que compten amb equips repartits a Espanya i França i el fet que una part important de la població andorrana entén i parla francès.

Les connexions entre Lyon, Lille i Montpellier i els aeroports de Toulouse i Barcelona, permeten a Andorra ser considerada com una destinació de mitja distància, accessible i amb propostes atractives perquè les empreses franceses es plantegin l’organització d’esdeveniments al Principat. Prova d’això, és que alguns dels assistents ja han mostrat el seu interès en la programació d’esdeveniments per l’any que ve.