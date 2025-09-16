L‘Andorra ArrEU! dona valor a l’Acord duaner i veu l’Acord d’associació com l’instrument clau per a modernitzar l’economia

L’esdeveniment Andorra ArrEU!, el cicle organitzat amb motiu del 35è aniversari de l’Acord duaner amb la Unió Europea, s’ha celebrat aquesta tarda de dimarts amb l’assistència de prop de 180 persones de la societat política, econòmica i civil. L’efemèride recorda la signatura de l’Acord comercial del 28 de juny del 1990, punt de partida de les relacions institucionals i legislatives d’Andorra amb la Unió Europea.
L’acte, celebrat aquest dimarts a Andorra la Vella, ha comptat amb la participació d’experts nacionals i internacionals de l’àmbit institucional i empresarial, que han analitzat el passat, el present i el futur de les relacions d’Andorra amb Europa.
En la intervenció inaugural, el cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat la transcendència històrica de l’Acord duaner i el paper que ha tingut en l’evolució econòmica i el sector comercial del país. Un acord, ha definit, “que va marcar un abans i un després en la nostra relació amb Europa i que ha estat la base d’una col·laboració que no ha fet més que créixer en profunditat i ambició”.
En aquest sentit, Espot ha volgut posar en valor les passes que, des de 1990, s’han anat ampliant els vincles d’Andorra amb la Unió Europea, reforçant-los amb acords sectorials i fites com l’Acord de cooperació de 2004, que fixa les bases per a ampliar les relacions en àmbits com el medi ambient, l’educació o les infraestructures; l’Acord de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi; o l’Acord monetari.
El cap de l’Executiu, alhora, ha situat l’actual procés d’associació amb la UE com el pròxim repte de futur que té el país per endavant. “Aquest procés no és nou, és la culminació d’un recorregut de més de tres dècades que representa una oportunitat sense precedents per a Andorra. Ens permetrà integrar-nos de manera més estructurada al mercat interior, mantenint les especificitats que defineixen el nostre país. Amb aquest acord, Andorra no només guanya accés: guanya veu, guanya reconeixement i guanya futur”, ha conclòs.
En la primera taula rodona, que han protagonitzat l’excap de Govern Jaume Bartumeu i Georges Baur, cap del Departament de recerca jurídica de l’Institut de Liechtenstein, s’ha posat l’accent en els 35 anys de relació amb la UE tant d’Andorra com de Liechtenstein, i la importància de l’Acord duaner. Jaume Bartumeu ha recordat que els successius governs “han anat consolidant relació amb la UE” i que l’objectiu de totes les negociacions d’Andorra ha estat defensar les especificitats del país, però “estant embrancats a la UE”. “Tot el camí encetat fa 30 anys ens porta a ampliar l’acord comercial amb un Acord d’associació, que dona estabilitat i consolida l’economia andorrana”, ha ressaltat, al mateix temps que ha llençat un missatge positiu: “Si fa 35 anys ens en vam sortir també ens en podem sortir ara, si hi ha la preparació i l’estructura a punt”.
Georges Baur, al seu torn, ha parlat del cas de Liechtenstein i la seva associació amb la UE via l’Espai Econòmic Europeu. Ha recordat que ara fa 30 anys els neguits de la població envers l’associació eren similars als que es viuen avui a Andorra, però que les enquestes que es fan periòdicament des dels darrers 15 anys conclouen que més del 70% de la població és partidària de l’associació amb la UE, “malgrat la crítica dels petits comerços per qüestions com l’excessiva burocràcia”.
Tot seguit hi ha hagut la taula rodona Reptes i perspectives de l’Acord comercial de 1990, amb la participació de la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo; el membre del Ple de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Miquel Àngel Armengol; el CEO de Cellab, Àlex Marfany; i el director general d’ACTINN, Ignasi Martín. Els ponents han coincidit que l’Acord d’associació pot aportar a l’empresariat andorrà unes eines i oportunitats sense precedents per a modernitzar i fer evolucionar l’economia, però que, alhora, serà cabdal un bon acompanyament a les empreses que els permeti ser àgils i competitius en un entorn europeu.
Així doncs, Armengol ha recordat que el 80% de les empreses del país tenen menys de 100 treballadors i que “fa vertigen” haver de fer front a un elevat volum de nova normativa per a competir fora del país. “Però si tenim la seguretat jurídica, si podem ser un pol d’atracció de talent i tenim infraestructures i connectivitats podem aconseguir una agilitat que ens permeti ser competitius”.
Sobre quins serien els riscos de no tenir l’Acord d’associació, Àlex Marfany, CEO de Cellab ha reconegut que “nosaltres hauríem de marxar d’Andorra per a poder beneficiar-nos de les bondats del mercat interior”. I, hi ha afegit, “més enllà de les pressions que poguéssim tenir a nivell internacional o no, com a país ens haurem de demanar si el model actual és sostenible i si podem seguir finançant-lo”.
La jornada s’ha clos amb una conferència a càrrec d’Henri Gétaz, exsecretari general de l’Associació Europea de Lliure Comerç i exdirector d’Afers Europeus del Govern suís. En la seva intervenció s’ha referit al paper del Mercat interior de la UE, que ha definit com “quelcom en desenvolupament”, que va néixer com un instrument econòmic en un món liberalitzat i ha esdevingut “un pilar de la seguretat de la política de la Unió Europea en el context geopolític actual”. “Escollir l’Acord d’associació és escollir ser mestres del vostre destí”, i ha conclòs que la UE “és el nostre millor aliat davant de la inseguretat, i és un refugi de previsibilitat”.
Dissabte, diada per a les famílies
El programa continuarà aquest dissabte, 20 de setembre, al Parc Central d’Andorra la Vella, amb una diada festiva i divulgativa adreçada a les famílies. Les activitats inclouran el Joc Andorra ArrEU, un trencaclosques gegant, una animació teatralitzada i el circuit expositiu Temps endins, que repassa la història de les relacions entre Andorra i la Unió Europea.