Andorra acollirà, l’any 2026, la 19a Conferència de Presidents de Parlaments de Petits Estats d’Europa

El Consell General serà l’encarregat d’organitzar la 19a Conferència de Presidents de Parlaments de Petits Estats d’Europa que se celebrarà a principis de tardor de l’any vinent. La Conferència acull els presidents de nou parlaments europeus, incloent-hi el Consell General, d’aquells estats que no superen el milió d’habitants. La trobada de l’any vinent tindrà un caire especial, ja que després de gairebé vint anys d’ençà de la creació d’aquest organisme s’ha arribat a un acord per a signar un Memoràndum d’Entesa, que es rubricarà a Andorra, que reguli el funcionament, la composició i l’organització de la Conferència.
El Memoràndum d’Entesa de la Conferència se signarà a Andorra, l’any vinent
Entre els aspectes més rellevants del memoràndum, destaca la creació d’un secretariat permanent que tindrà com a missió principal fer el seguiment de qüestions que tractin altres organismes internacionals que tinguin una incidència en els petits estats. L’objectiu és que es pugui coordinar la resposta dels parlaments dels petits estats per a defensar millor els seus drets en fòrums internacionals.
Per tal que el memoràndum es pugui aprovar l’any vinent en la reunió que acollirà el Consell General, al llarg dels pròxims mesos tots els parlaments participants hauran d’estudiar el contingut del projecte de Memoràndum d’Entesa que s’ha aprovat aquests dies a Nicòsia (Xipre) per tal de donar el vistiplau als presidents perquè el puguin signar.
L’adopció de la IA als parlaments i la situació política global centren la Conferència
L’edició d’enguany de la Conferència de Presidents de Parlaments de Petits Estats d’Europa, a Xipre, ha tractat la irrupció de la intel·ligència artificial (IA) en tots els àmbits de la societat i quin és l’ús que se’n pot fer des dels petits parlaments. Sobre aquest aspecte, el síndic general, Carles Ensenyat, ha ressaltat que “la IA pot ser un accelerador de la nostra feina, un assistent que ens permet ser més eficients i aprofundir en la qualitat de la nostra tasca legislativa” facilitant la gestió documental o potenciant els processos de participació ciutadana.
Pel que fa a la situació política global i el paper que poden jugar-hi els petits estats, Ensenyat ha remarcat que “la nostra petitesa, lluny de ser una debilitat, esdevé una fortalesa crucial en temps d’incertesa” i ha afegit que “els petits països podem adoptar un paper fonamental com a mediadors i constructors de ponts de diàleg”. A més, ha incidit en el fet que ”la nostra veu ha de ser un recordatori constant de la importància del respecte al dret internacional i la convivència pacífica”.
Finalment, pel que fa al debat entorn de potenciar la democràcia participativa i l’obertura dels parlaments a la ciutadania, el síndic general ha destacat la iniciativa del Consell Obert “que ha permès que tots els alumnes de les escoles del país hagin visitat el parlament”. Un programa que també ha inclòs a altres col·lectius com la gent gran (enguany padrins de totes les parròquies han visitat el Consell General) i, en general, a tota la població andorrana amb les jornades de portes obertes que s’organitzen per a celebrar el Dia de la Constitució i que cada any apleguen a més d’un miler de persones per a visitar i conèixer la nova seu del Consell General i la Casa de la Vall.