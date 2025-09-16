Espot qualifica els futurs pisos amb serveis per a la gent gran de Sant Julià d’exemple de promoció de l’autonomia

Els usuaris de la residència El Cedre han celebrat el dia de la patrona de Meritxell amb una missa a la Basílica Santuari, un acte festiu que s’ha traslladat al centre sociosanitari i que ha començat amb un parlament del cap de Govern, Xavier Espot. Espot ha assenyalat l’aposta del Govern pel desenvolupament d’iniciatives per a millorar la qualitat de vida de les persones grans com els pisos per a la gent gran tutelats de la Fundació Laurus, de la qual l’Executiu forma part del patronat i està previst que inverteixi 5 milions d’euros.
El cap de Govern també ha recordat l’increment de les places concertades a centres sociosanitaris privats. Des de l’inici de la legislatura s’han concertat 38 de noves, passant de 232 a 270, el que representa el 72% de places concertades per l’Executiu sobre el total de les places disponibles al país a les residències sociosanitàries. Acompanyat de la ministra de Salut, Helena Mas, i de la titular d’Afers Socials, Trini Marín, Xavier Espot ha reconegut la tasca del personal tant del Cedre com de la resta de centres sociosanitaris del país.