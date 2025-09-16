Espot qualifica els futurs pisos amb serveis per a la gent gran de Sant Julià d’exemple de promoció de l’autonomia

Al fons, les autoritats en el dia de la patrona de Meritxell (SFGA)
Els usuaris de la residència El Cedre han celebrat el dia de la patrona de Meritxell amb una missa a la Basílica Santuari, un acte festiu que s’ha traslladat al centre sociosanitari i que ha començat amb un parlament del cap de Govern, Xavier Espot. Espot ha assenyalat l’aposta del Govern pel desenvolupament d’iniciatives per a millorar la qualitat de vida de les persones grans com els pisos per a la gent gran tutelats de la Fundació Laurus, de la qual l’Executiu forma part del patronat i està previst que inverteixi 5 milions d’euros.

El cap de Govern també ha recordat l’increment de les places concertades a centres sociosanitaris privats. Des de l’inici de la legislatura s’han concertat 38 de noves, passant de 232 a 270, el que representa el 72% de places concertades per l’Executiu sobre el total de les places disponibles al país a les residències sociosanitàries. Acompanyat de la ministra de Salut, Helena Mas, i de la titular d’Afers Socials, Trini Marín, Xavier Espot ha reconegut la tasca del personal tant del Cedre com de la resta de centres sociosanitaris del país.

