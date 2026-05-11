A l’abril va augmentar el preu mitjà de tots els carburants

Durant el mes d’abril del 2026 ha augmentat el preu mitjà de tots els carburants en comparació amb el mes anterior. El Gasoil de calefacció domicili ha augmentat un 16,8%, el Gasoil de calefacció botiga un 17,2%, la Gasolina sense plom de 95 octans un 10,0% i la Gasolina sense plom de 98 octans un 9,6%. De la mateixa manera, el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat han augmentat un 16,0% i un 15,7%, respectivament.
Si es compara amb el mes d’abril del 2025, també ha augmentat el preu mitjà de tots els tipus de carburant. El Gasoil de calefacció a domicili i el Gasoil de calefacció botiga han augmentat un 47,0% i un 48,7%, respectivament, mentre que el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat han augmentat un 43,3% i un 42,0%, respectivament. De la mateixa manera, la Gasolina sense plom de 95 octans i la Gasolina sense plom de 98 octans han augmentat un 20,3% i un 19,3%, respectivament.
Quant a l’anàlisi comparativa dels preus mitjans dels primers quatre mesos de l’any 2026 respecte al mateix període de l’any anterior, el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat han augmentat un 10,5% i un 10,0%, respectivament. Així mateix, la Gasolina sense plom de 95 octans i la Gasolina sense plom de 98 octans augmenten un 1,9% i un 1,8%, respectivament. Finalment, el Gasoil de calefacció domicili i el Gasoil de calefacció botiga han augmentat un 14,0% i un 15,0%, respectivament.
Pel que fa a la comparació dels preus mitjans dels darrers dotze mesos amb el mateix període anterior, el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat han disminuït un 0,01% i un 0,1%, respectivament. La Gasolina sense plom de 95 octans disminueix un 3,8% i la Gasolina sense plom de 98 octans un 3,7%. El Gasoil de calefacció domicili i el Gasoil de calefacció botiga han augmentat un 1,7% i un 2,0%, respectivament.