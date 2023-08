El Limoges s’endú el V Trofeu Encamp davant del BC Andorra

Rafa Luz conduint la pilota per al BC Andorra davant del Limoges (DaniSpeedy per al Comú Encamp / BC Andorra)

El Limoges CSP s’ha endut aquest vespre de dijous, 24 d’agost, el V Trofeu Encamp de bàsquet davant del BC Andorra per 77 a 82. Laura Mas, cònsol major d’Encamp, ha fet entrega del V Trofeu Encamp al Limoges CSP com a guanyador del partit. L’equip forma part de la lliga francesa i per segona vegada realitza estada a Encamp.

La cònsol major ha agraït als dos equips la predisposició per a acudir a aquest trofeu que “es consolida com a cita esportiva al país” i ha afegit que ”és una molt bona oportunitat per a gaudir de l’esport d’alt nivell”. La cònsol major també ha valorat molt positivament la incorporació d’un segon partit al trofeu en categoria femenina “per donar visibilitat a la realitat de l’esport”. Aquest segon partit tindrà lloc dijous vinent, 31 d’agost, a les 20 hores, entre el Barça CBS i el Cadí la Seu.

El Complex Esportiu encampadà ha acollit una bona representació de públic que no s’ha volgut perdre l’estrena del BC Andorra, que clou la seva estada de pretemporada a la parròquia.

En relació, el conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha destacat que el públic “sempre respon” davant d’un partit com el d’avui, “on el BC Andorra disputava el primer partit de la pretemporada. Hem gaudit d’un bon partit de bàsquet i ara toca esperar al del proper dijous”. A més, ha afegit que “l’estratègia del Comú és incentivar el turisme esportiu i familiar, i això passa per portar activitats com aquesta, no només a nivell amateur sinó també en l’àmbit professional, com avui”.

D’altra banda, el president del BC Andorra, Gorka Aixàs, ha agraït “al Comú d’Encamp l’organització del Trofeu, que ha permès engegar la pretemporada” després de la tornada a l’ACB.

Finalment, l’entrenador del BC Andorra, Natxo Lezkano, ha explicat que el d’avui era “el primer partit. Venim de tres dies amb molta càrrega d’entrenament al Pas de la Casa i avui ja estava previst jugar un partit amb les cames una mica cansades”. Tot i això, “estic satisfet amb el treball que hem fet. M’ha agradat l’actitud en general i veure que coses que hem treballat han anat sortint i que hi ha connexions de l’any passat que encara mantenim”.