L’amabilitat i l’actitud

Roser Rodríguez Jerez

Vivim en una societat on tothom va a la seva, ningú es preocupa per ningú i menys encara es valora la feina dels altres. Una de les qualitats més importants és ser bona persona, no fer mal i ajudar en la mesura que sigui possible a la gent que et necessita, desenvolupar la bondat, l’empatia, l’amabilitat, l’educació…

L’amabilitat i l’educació, poden ajudar molt. Hi ha paraules que amb el temps semblen haver-se retirat dels diccionaris per manca d’ús. Per exemple: “si us plau” i “gràcies”.

Aprendre a ser amable ajuda molt a ser bona persona, perquè canvia l’actitud d’aquell amb qui tractes i, per tant, la teva. Si a més, acompanyes aquestes paraules d’un somriure, el més normal és que el resultat sigui recíproc i la sensació molt plaent.

Tenim moltes coses per les quals estar agraïts i no és ser responsable estar mirant cap a un altre costat i, a la vegada, envejar a algú, quan som nosaltres els que podem ser envejats per tot el que tenim.

L’actitud que adopta una persona davant de determinades situacions fa que, aquesta, es resolgui d’una manera millor o pitjor. Crec que l’actitud és la manera com parlem, ens comportem, pensem envers les persones que ens envolten… Per això és molt important treballar-la.

La teva actitud et converteix en la persona excel·lent que ets o en la persona mediocre que també pots arribar a ser.

Finalment, l’actitud positiva i amable envers els altres pot iniciar una cascada de conseqüències socials molt notables, ja que millora la relació amb els altres i genera gratitud, somriures i més sensació de felicitat.

L’actitud de ser amable i generós és entre nosaltres des que l’home existeix, i totes les religions ens ho recorden. El que sovint no recordem nosaltres, en la nostra vida atrafegada, és que els gestos amables no només són senzills i barats, sinó que a més tenen un efecte positiu poderosíssim.