El Nutri-Score, una eina útil per a una alimentació saludable

El sistema d’etiquetatge Nutri-Score (Getty images)

El Nutri-Score és un sistema d’etiquetatge frontal que ofereix una visió ràpida de la qualitat nutricional d’un aliment o beguda. Desenvolupat per investigadors francesos, aquest sistema classifica els productes en una escala de cinc colors i lletres, des de l’opció més saludable (color verd, lletra A) fins a la menys saludable (color vermell, lletra E).

Entendre el Nutri-Score és sorprenentment senzill. Cada producte rebrà una puntuació basada en la seva composició nutricional. Els aliments més rics en nutrients beneficiosos com fibra, proteïna, i fruits i verdures, rebran una puntuació més alta, mentre que els aliments amb alts continguts de greixos saturats, sucres i sal rebran una puntuació més baixa.

Aquesta puntuació es tradueix en un sistema de colors i lletres que permet als consumidors identificar de manera fàcil i immediata la qualitat nutricional dels productes. Els aliments amb un Nutri-Score A o B són considerats les millors opcions, mentre que aquells amb un Nutri-Score D o E indiquen que l’aliment no és òptim per a una dieta equilibrada.

El Nutri-Score ofereix diversos beneficis tant per als consumidors com per als fabricants d’aliments. Per als consumidors, proporciona una guia clara per a prendre decisions més informades sobre la seva dieta. A més, pot ajudar a augmentar la consciència sobre la importància de seguir una alimentació equilibrada.

Per als fabricants, el Nutri-Score pot ser una oportunitat per a reformular els seus productes i adaptar-los a les demandes dels consumidors que busquen opcions més saludables. Això pot afavorir una competència saludable en el mercat, fomentant la innovació en el desenvolupament d’aliments més nutritius i equilibrats.