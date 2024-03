Joan Verdú renuncia a la primera cursa d’Aspen per les molèsties

L’esquiador andorrà, Joan Verdú (FAE)

La Copa del Món d’Aspen (Estats Units) ha arribat en un moment en què l’esquiador del Principat, Joan Verdú, estava en ple procés de recuperació de la seva lesió a l’esquena. Malauradament, l’andorrà avui divendres no ha pogut prendre la sortida a la primera cursa de gegant de les dues previstes.

L’equip ha treballat durant tota la setmana per a la recuperació de Joan Verdú, sent conscients en tot moment que la participació a la primera cursa d’Aspen seria complicada. Finalment, així ha estat, i encara que l’andorrà ha intentat per tots els mitjans ser a la porta de sortida, al final les sensacions no eren bones i les molèsties impedien la seva presència en carrera. En tot cas, l’evolució de la lesió hi és, i per tant no es descarta res per a demà dissabte. Les probabilitats són escasses.

Per a demà, segon dia de cursa d’aquesta Copa del Món, i pel que fa a Joan Verdú, el procediment serà el mateix d’avui divendres: analitzar com es troba, intentar fer el reconeixement i una posada a punt adequada, i competir si existeix la possibilitat de fer-ho o, per contra, renunciar a la cursa i, així, estar preparat per a la següent, Kranjska Gora (Eslovènia), el pròxim dissabte 8 de març.

Demà dissabte, novament, la cursa començarà a les 18 hores, hora andorrana, la primera mànega, mentre que la segona mànega està prevista per a les 21 hores.