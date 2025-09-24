L’11a edició de la campanya de recollida de residus compta amb la participació de més de 1.800 alumnes

Un any més el Govern, a través dels ministeris de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i Relacions Institucionals, Educació i Universitats, ha impulsat una campanya de recollida de residus al medi natural i urbà per tal de sensibilitzar a la població escolar entorn l’abocament incontrolat de residus al medi. L’11a edició ha permès tornar a batre el rècord de participació d’estudiants que enguany han estat un total 1.834 alumnes de 21 centres educatius.
L’edició d’enguany es torna a emmarcar dins de la campanya ‘World Cleanup Day’ i aquest dimecres els alumnes del Centre de Formació Professional han realitzat la recollida de residus a la zona urbana de la Massana. La jornada ha comptat amb la participació del secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, i la directora del Departament de Medi Ambient, Sílvia Ferrer. També hi ha pres part el conseller menor del Comú de la Massana, Roger Fité.
Bardina i Ferrer han valorat positivament la iniciativa, que es desenvolupa durant tota la setmana en diferents punts del país, perquè els alumnes poden veure de primera mà la quantitat de residus que es poden trobar al medi natural. A més, han destacat que l’acció promou la conscienciació, sensibilització i educació en relació amb la preservació dels espais naturals que són l’essència d’Andorra alhora que un pol d’atracció turística, i també generar consciència sobre la importància de la prevenció de residus.
La iniciativa d’enguany també compta amb la participació activa d’Andorra Telecom, mitjançant la distribució d’armilles commemoratives i guants per a dur a terme la recollida.
A més dels alumnes del Centre de Formació Professional de la Massana, també han dut a terme accions de neteja els estudiants de l’EAMPE de Sant Julià, el Centre de Formació Professional d’Aixovall, l’Escola Francesa de Santa Coloma, l’Escola Francesa maternal d’Andorra la Vella, el Lycée Comte de Foix, el Col·legi Sant Ermengol, el British College, l’EAMPE de la Massana, l’EAMPE d’Encamp, l’EAMPE del Pas de la Casa, l’Escola Francesa de la Massana, l’Escola Francesa del Pas de la Casa, el Col·legi Mare Janer, l’Escola Francesa d’Escaldes-Engordany, l’Àgora International, l’EAMPE d’Escaldes-Engordany, l’EASE d’Ordino, el Col·legi Sagrada Família, l’EAMPE d’Andorra la Vella i l’Escola Francesa d’Andorra la Vella.