L’Alt Urgell presenta el nou Pla Comarcal de Foment de la Lectura 2026-2030 per a consolidar la lectura com a eina de cohesió social

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell ha acollit aquest migdia de dijous la presentació de la memòria del Pla Comarcal de Foment de la Lectura de l’Alt Urgell per al període 2026-2030. La presentació ha anat a càrrec de la vicepresidenta del Consell Comarcal, Carme Espuga, i l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, acompanyats per la directora de la biblioteca, Lourdes Esteve, i la tècnica de Cultura del Consell, Pilar Aláez.
Aquest ambiciós projecte, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i la Generalitat de Catalunya, es postula com un eix estratègic per a garantir l’accés equitatiu a la cultura i reforçar el paper de la biblioteca com a servei públic de proximitat.
La vicepresidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Carme Espuga, ha manifestat que “avui presentem un Pla de Foment de la Lectura per al període 2026-2030 amb l’objectiu clar d’augmentar els índexs de lectura a la nostra comarca, especialment en català i entre els joves. Entenem la lectura no només com un hàbit, sinó com una eina imprescindible per al desenvolupament personal, la cohesió social i l’accés equitatiu al coneixement de tots els nostres veïns i veïnes. Hem treballat intensament per a oferir un full de ruta realista i viable que es pugui desplegar de forma efectiva segons els nostres recursos”.
Espuga ha remarcat respecte l’aplicació d’aquest pla lector que “malgrat que el finançament del Departament de Cultura està pendent de l’aprovació dels nous pressupostos, confiem plenament que el Govern trobarà els mecanismes per a donar continuïtat a aquest Pla”. La vicepresidenta ha afegit al respecte que “no estem parlant de xifres elevades i creiem que és una inversió estratègica per a l’Alt Urgell. La nostra prioritat és mantenir actiu aquest motor cultural i literari tan important que formen les nostres biblioteques, escoles i entitats, treballant colze a colze amb tots els actors implicats”.
Per la seva part, l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha remarcat que “la Biblioteca Municipal de Sant Agustí mostra un cop més el seu compromís amb la comarca a través del Pla de Foment de la Lectura que té la voluntat d’arribar a tots els racons de l’Alt Urgell fent activitats en xarxa amb els diferents agents educatius”.
Barrera ha reafirmat que la voluntat de l’equip de govern “és seguir democratitzant l’accés a la cultura i l’accés als llibres, i activitats a través de la paraula escrita, que és la base de l’esperit crític i, per tant, de la llibertat”.
L’alcalde de la Seu ha subratllat també que l’Ajuntament seguirà treballant per a enfortir la biblioteca i els recursos que s’hi ofereixen.
Un pla per a totes les edats i territoris
El Pla té com a missió principal fomentar l’hàbit lector en totes les etapes de la vida, amb una incidència especial en infants, joves, famílies, gent gran i col·lectius en risc d’exclusió cultural. Un dels punts clau és l’atenció a la diversitat territorial, apropant la lectura als entorns dispersos o amb menys oferta cultural de la comarca.
Segons es recull en la memòria, el projecte es basa en una metodologia participativa i transversal que ha inclòs enquestes a joves d’ESO i Batxillerat, així com grups de treball amb agents culturals, per tal d’ajustar les accions a la realitat social de l’Alt Urgell. Aquest estudi ha estat realitzat per BissapLab, un grup de consultors especialitzats en àmbit cultural.
Accions destacades i resultats
Entre les nombroses actuacions ja realitzades o en marxa, destaquen:
• Clubs de lectura d’adults, teatre i lectura fàcil a municipis com la Seu, Tuixent, Coll de Nargó, Organyà i l’Esplai de la gent gran.
• Projecte ‘Nascuts per llegir’ i maletes viatgeres per a escoles i llars d’infants.
• Activitats intergeneracionals d’escriptura compartida entre persones grans i alumnes.
• Promoció d’autors locals i participació en esdeveniments com el Festival Llegendària i la Fira del Llibre del Pirineu.
• Concursos literaris com el Premi Joles Sennell i el concurs de relats curts per WhatsApp.
Recursos i sostenibilitat del projecte
El desplegament d’aquest pla és possible gràcies a un equip humà format per bibliotecaris, docents i voluntariat, a més del suport econòmic de la Generalitat i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. No obstant això, les conclusions de la memòria apunten que, per a garantir una implementació efectiva a llarg termini, és necessari augmentar la plantilla de personal amb un bibliotecari/a addicional i formalitzar un conveni estable entre les institucions impulsores.
Reptes de futur
De cara als pròxims anys, el Pla Lector es proposa quatre eixos de millora prioritaris:
- Ampliar les activitats dirigides específicament al públic juvenil.
- Incrementar la presència de la lectura digital.
- Potenciar la itinerància d’activitats per a arribar als municipis més petits de la comarca.
- Consolidar un calendari comarcal fix per a totes les accions de foment de la lectura.
Amb aquesta presentació, l’Alt Urgell referma el seu compromís amb la cultura com a motor de desenvolupament personal i identitat col·lectiva, situant la Biblioteca Sant Agustí de la Seu com el node central de dinamització de tot el territori.