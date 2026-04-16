Comença l’enderroc de l’antiga caserna militar de Castellciutat

L’empresa CEVASA, propietària d’una part important dels terrenys de la Ciutadella de Castellciutat, ha començat aquest mes d’abril els treballs d’enderroc de l’antiga caserna militar, situada a dalt de tot del poble. Aquesta és una actuació prèvia i necessària per a la rehabilitació de l’espai i per a dotar-lo de nous usos, després que al llarg dels darrers anys ha estat tancat i ha patit un gran nombre d’actes vandàlics.
L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha volgut destacar que això suposarà un canvi transcendental a l’skyline del poble que es pot veure des de la Seu, atès que durant moltes dècades la caserna ha dominat el capdamunt del turó, just per damunt del nucli urbà. La propietat dels terrenys de l’antiga caserna es compartida entre CEVASA i l’Ajuntament urgellenc, i l’acord vigent des de l’any 2019 contempla que l’empresa s’ha de fer càrrec de la neteja i condicionament del recinte, que inclou l’enderroc de les antigues instal·lacions militars i que és el pas que es duu a terme ara.
En una entrevista al programa de RàdioSeu “Fil Directe”, Barrera ha remarcat que aquesta actuació és imprescindible i que cal “netejar totalment” l’espai, pel fet que ara mateix està “en molt mal estat”. El motiu és que les darreres dècades, aprofitant que estava abandonat i sense vigilància, “moltes persones hi han pujat a fer botellons, malifetes i actes incívics o directament vandàlics”. En el cas de l’edifici que havia acollit l’Escola d’Hostaleria Joviat, el batlle lamenta que “ha estat destrossat absolutament” i hi afegeix que “la veritat és que ara mateix fa molta pena, tenint en compte que “era un edifici que havia estat en perfecte estat i utilitzat durant molts anys per a activitats diverses”. El mateix ha passat amb l’hotel que va quedar-hi a mig construir. Per tot plegat, una de les actuacions que s’hi farà ara és implementar mesures per a impedir-hi completament l’accés d’estranys mentre no s’hi comenci a fer obres, per a així evitar que hi tornin a entrar brètols.
Nou accés al poble des de la carretera
L’inici d’aquests treballs coincideix amb el fet que aquest divendres la Comissió d’Urbanisme de l’Alt Pirineu té previst fer l’aprovació definitiva de la construcció del nou vial d’accés a Castellciutat, una obra que també està relacionada amb el desenvolupament del sector de la Ciutadella. Aquesta actuació correspon a la modificació número 40 del Pla General d’Ordenació Urbanística.
Tal com ja s’havia anunciat, l’execució del projecte consistirà en l’obertura d’un vial que començarà a l’inici de la carretera d’accés a la Ciutadella (a pocs metres de l’N-260), passarà a prop del cementiri del poble, tindrà dos revolts per a salvar el desnivell entre la carretera i la part alta i acabarà desembocant a la zona del Rastillo i al carrer dels Terrats, per a enllaçar allà amb el carrer de la Costa de la Ciutadella.